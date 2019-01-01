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Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду

Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
Суддя Апеляційного суду Волинської області Андрій Грушицький отримав один із найкращих результатів у конкурсі до Верховного Суду України.

Про це йдеться у результатах конкурсу, оприлюднених 6 березня судово-юридичною газетою «Суд.інфо».

Загалом другий конкурс до найвищої судової інстанції – Верховного Суду – оголосили 2 серпня минулого року. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло 659 заяв. Після анонімного тестування, практичних завдань та спеціальної перевірки до фінального етапу (співбесіди) дійшло менше половини кандидатів – лише 235 претендентів. Кожен із них претендував на посаду в одному із чотирьох касаційних судів Верховного Суду: цивільному, адміністративному, кримінальному чи господарському.

Після співбесід оприлюднили загальні результати конкурсу.

Волинський суддя Андрій Грушицький подавав заяву до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. За результатами всіх випробувань він здобув 4 місце серед 152 кандидатів, які претендували на високу посаду у цивільному судочинстві.

Андрій Грушицький із 2007 до 2013 року працював суддею Луцького міськрайонного суду. У 2013 році перейшов до Апеляційного суду Волинської області.

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Теги: суддя, Андрій грушицький, Верховний суд, Апеляційний суд Волинської області
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