Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
06 березень, 23:30
Суддя Апеляційного суду Волинської області Андрій Грушицький отримав один із найкращих результатів у конкурсі до Верховного Суду України.
Про це йдеться у результатах конкурсу, оприлюднених 6 березня судово-юридичною газетою «Суд.інфо».
Загалом другий конкурс до найвищої судової інстанції – Верховного Суду – оголосили 2 серпня минулого року. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло 659 заяв. Після анонімного тестування, практичних завдань та спеціальної перевірки до фінального етапу (співбесіди) дійшло менше половини кандидатів – лише 235 претендентів. Кожен із них претендував на посаду в одному із чотирьох касаційних судів Верховного Суду: цивільному, адміністративному, кримінальному чи господарському.
Після співбесід оприлюднили загальні результати конкурсу.
Волинський суддя Андрій Грушицький подавав заяву до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. За результатами всіх випробувань він здобув 4 місце серед 152 кандидатів, які претендували на високу посаду у цивільному судочинстві.
Андрій Грушицький із 2007 до 2013 року працював суддею Луцького міськрайонного суду. У 2013 році перейшов до Апеляційного суду Волинської області.
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Про це йдеться у результатах конкурсу, оприлюднених 6 березня судово-юридичною газетою «Суд.інфо».
Загалом другий конкурс до найвищої судової інстанції – Верховного Суду – оголосили 2 серпня минулого року. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло 659 заяв. Після анонімного тестування, практичних завдань та спеціальної перевірки до фінального етапу (співбесіди) дійшло менше половини кандидатів – лише 235 претендентів. Кожен із них претендував на посаду в одному із чотирьох касаційних судів Верховного Суду: цивільному, адміністративному, кримінальному чи господарському.
Після співбесід оприлюднили загальні результати конкурсу.
Волинський суддя Андрій Грушицький подавав заяву до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. За результатами всіх випробувань він здобув 4 місце серед 152 кандидатів, які претендували на високу посаду у цивільному судочинстві.
Андрій Грушицький із 2007 до 2013 року працював суддею Луцького міськрайонного суду. У 2013 році перейшов до Апеляційного суду Волинської області.
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Коментарі 2
Скотэняка
Скотэняка
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