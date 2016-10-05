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В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень

В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень
Сьогодні під час оперативної наради, що відбулася у міськвиконкомі, начальник управління містобудування та архітектури Тарас Киба доповів про стан роботи щодо реконструкції площі Героїв. Йдеться на сайті міськради.

Зокрема, спільно із управлінням житлово-комунального господарства і будівництва проведено попереднє вивчення щодо реконструкції.

Загальна площа реконструкції – 8641 кв. м. Під цією площею знаходяться такі інженерні мережі: 214 м/п водопроводу, каналізаційний колектор діаметром 60 см, мережа зв’язку, газопостачання, та кабель електропостачання, який за попередньою інформацією знаходиться в аварійному стані.

Складність полягає в тому, що самотічний колектор, який збирає нечистоти зі всієї вулиці Ковельської та Сагайдачного, закладений на глибині понад 5 метрів.

Саме його незадовільний стан, на думку головного архітектора міста, спричиняє руйнування багатоповерхівки на центральній площі.

Попередня обрахована вартість заміни та ремонту інженерних мереж – понад 4,5 мільйони гривень. Ще понад 6 мільйонів коштуватиме облаштування площі бруківкою. А ще в планах є облаштування площі елементами декору, встановлення лавочок, освітлення та озеленення.

На черговій сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів в сумі 430 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, що включає в себе ескізні наміри, візуалізацію за проектним замовленням, геолокаційні обстеження тощо.

Також майбутній проект пройде громадське обговорення.
В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень

В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень

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Теги: площа, Герої, Володимир-Волинський
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