В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень

Тарас Киба доповів про стан роботи щодо реконструкції площі Героїв. Йдеться на



Зокрема, спільно із управлінням житлово-комунального господарства і будівництва проведено попереднє вивчення щодо реконструкції.



Загальна площа реконструкції – 8641 кв. м. Під цією площею знаходяться такі інженерні мережі: 214 м/п водопроводу, каналізаційний колектор діаметром 60 см, мережа зв’язку, газопостачання, та кабель електропостачання, який за попередньою інформацією знаходиться в аварійному стані.



Складність полягає в тому, що самотічний колектор, який збирає нечистоти зі всієї вулиці Ковельської та Сагайдачного, закладений на глибині понад 5 метрів.



Саме його незадовільний стан, на думку головного архітектора міста, спричиняє руйнування багатоповерхівки на центральній площі.



Попередня обрахована вартість заміни та ремонту інженерних мереж – понад 4,5 мільйони гривень. Ще понад 6 мільйонів коштуватиме облаштування площі бруківкою. А ще в планах є облаштування площі елементами декору, встановлення лавочок, освітлення та озеленення.



На черговій сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів в сумі 430 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, що включає в себе ескізні наміри, візуалізацію за проектним замовленням, геолокаційні обстеження тощо.



Також майбутній проект пройде громадське обговорення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні під час оперативної наради, що відбулася у міськвиконкомі, начальник управління містобудування та архітектуридоповів про стан роботи щодо реконструкції площі Героїв. Йдеться на сайті міськради.Зокрема, спільно із управлінням житлово-комунального господарства і будівництва проведено попереднє вивчення щодо реконструкції.Загальна площа реконструкції – 8641 кв. м. Під цією площею знаходяться такі інженерні мережі: 214 м/п водопроводу, каналізаційний колектор діаметром 60 см, мережа зв’язку, газопостачання, та кабель електропостачання, який за попередньою інформацією знаходиться в аварійному стані.Складність полягає в тому, що самотічний колектор, який збирає нечистоти зі всієї вулиці Ковельської та Сагайдачного, закладений на глибині понад 5 метрів.Саме його незадовільний стан, на думку головного архітектора міста, спричиняє руйнування багатоповерхівки на центральній площі.Попередня обрахована вартість заміни та ремонту інженерних мереж – понад 4,5 мільйони гривень. Ще понад 6 мільйонів коштуватиме облаштування площі бруківкою. А ще в планах є облаштування площі елементами декору, встановлення лавочок, освітлення та озеленення.На черговій сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів в сумі 430 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, що включає в себе ескізні наміри, візуалізацію за проектним замовленням, геолокаційні обстеження тощо.Також майбутній проект пройде громадське обговорення.

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