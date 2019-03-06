вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО

У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО
У центрі Києва, на Хрещатику, один з водіїв порушив правила дорожнього руху, через що зіткнулися шість автомобілів і утворився затор, повідомляє Еспресо.

За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.

Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.

Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.

Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Хрещатик, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
В Україні скасували книги відгуків та пропозицій
Сьогодні, 01:24
В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:35
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
06 березень, 23:30
Схожі новини
Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік
02 березень, 21:47
На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО
02 березень, 19:56
У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто
26 лютий, 20:16
Через смертельну аварію на Рівненщині оголосили «план-перехоплення» Через смертельну аварію на Рівненщині оголосили «план-перехоплення»
24 лютий, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
 0
В Україні скасували книги відгуків та пропозицій
Сьогодні, 01:24
 0
В місті на Волині облаштування площі Героїв обійдеться у понад 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:35
 0
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Суддя з Луцька пройшов до Верховного Суду
06 березень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8