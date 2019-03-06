У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
У центрі Києва, на Хрещатику, один з водіїв порушив правила дорожнього руху, через що зіткнулися шість автомобілів і утворився затор, повідомляє Еспресо.
За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.
Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.
Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.
Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.
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За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.
Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.
Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.
Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.
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