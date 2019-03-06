У центрі Києва – масштабна аварія за участю шести автомобілів. ФОТО





За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.



Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.



Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.



Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва, на Хрещатику, один з водіїв порушив правила дорожнього руху, через що зіткнулися шість автомобілів і утворився затор, повідомляє Еспресо За інформацією свідків, водій автомобіля Volkswagen вирішив проігнорувати забороняючий сигнал світлофора на перехресті.Через це сталося зіткнення з кросовером Honda CR-V, після чого Volkswagen опинився на зустрічній смузі руху.Водій автомобіля втратив керування, через що той зіткнувся з Citroen. Від цього удару постраждали іще три авто.Ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми, проте на Хрещатику утворився затор в обидва напрямки.

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