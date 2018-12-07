У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці





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Врятували немовля патрульні, які звернули увагу на неадекватну поведінку чоловіка. Вони помітили, що дівчинка важко дихає, кашляє, у дитини забитий ніс і викликали швидку.



На питання, де мама дитини, чоловік відповів, що вдома. Однак жінки там не виявилося. З’ясувалося, що дитина була народжена у домашніх умовах і документів на неї немає.





Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік довів дитину до переохолодження, у неї почався кашель, і вона дуже тяжко дихала.Про це повідомляє патрульна поліція Київської області Врятували немовля патрульні, які звернули увагу на неадекватну поведінку чоловіка. Вони помітили, що дівчинка важко дихає, кашляє, у дитини забитий ніс і викликали швидку.На питання, де мама дитини, чоловік відповів, що вдома. Однак жінки там не виявилося. З’ясувалося, що дитина була народжена у домашніх умовах і документів на неї немає.Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол

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