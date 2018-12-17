У Луцьку «автохам» на Lexus перегородив весь тротуар. ФОТО





Про це пише Yulia Kuzma‎ у соцмережі facebook.



"Коли для того, щоб пройти, треба обходити припаркований на тротуарі автомобіль - дорогою", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Lexus припаркувався просто на тротуарі, чим змушував пішоходів йти по дорозі.Про це пишеу соцмережі facebook."Коли для того, щоб пройти, треба обходити припаркований на тротуарі автомобіль - дорогою", - йдеться у дописі.

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