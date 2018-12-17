У Луцьку «автохам» на Lexus перегородив весь тротуар. ФОТО
Сьогодні, 04:03
У Луцьку водій Lexus припаркувався просто на тротуарі, чим змушував пішоходів йти по дорозі.
Про це пише Yulia Kuzma у соцмережі facebook.
"Коли для того, щоб пройти, треба обходити припаркований на тротуарі автомобіль - дорогою", - йдеться у дописі.
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Про це пише Yulia Kuzma у соцмережі facebook.
"Коли для того, щоб пройти, треба обходити припаркований на тротуарі автомобіль - дорогою", - йдеться у дописі.
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