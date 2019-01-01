У Луцьку посеред дороги виявили закривавленого чоловіка





Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у Facebook.



Відомо, що інспектори відділу групи швидкого реагування знайшли чоловіка, здійснюючи патрулювання міста.



Він знаходився на проїжджій частині проспекту Соборності. Інспектори привели чоловіка до тями та допомогли дійти до лавки, адже від медичної допомоги він відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка з розбитим обличчям виявили працівники департаменту муніципальної варти на проспекті Соборності.Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у Facebook.Відомо, що інспектори відділу групи швидкого реагування знайшли чоловіка, здійснюючи патрулювання міста.Він знаходився на проїжджій частині проспекту Соборності. Інспектори привели чоловіка до тями та допомогли дійти до лавки, адже від медичної допомоги він відмовився.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію