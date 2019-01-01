У Луцьку посеред дороги виявили закривавленого чоловіка
Сьогодні, 08:37
Чоловіка з розбитим обличчям виявили працівники департаменту муніципальної варти на проспекті Соборності.
Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що інспектори відділу групи швидкого реагування знайшли чоловіка, здійснюючи патрулювання міста.
Він знаходився на проїжджій частині проспекту Соборності. Інспектори привели чоловіка до тями та допомогли дійти до лавки, адже від медичної допомоги він відмовився.
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Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що інспектори відділу групи швидкого реагування знайшли чоловіка, здійснюючи патрулювання міста.
Він знаходився на проїжджій частині проспекту Соборності. Інспектори привели чоловіка до тями та допомогли дійти до лавки, адже від медичної допомоги він відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ну а далі а далі що зробили вказані посадові особи??? зробили селфі і пішли далі...? був злочин особа побита можливо з больовим шоком а її сфоткали і пішли... професіонали!!!!
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