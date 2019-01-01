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У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО

У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО
Учора, 6 березня, надзвичайними дістали зі Стиру тіло 80-річного чоловіка, який зник на центральному пляжі річки Стир у Луцьку 31 січня.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Повідомляють, що тіло вилучили о 18:25 працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.

У пошуку тіла загиблого співробітники ДСНС пройшли дно ріки від центрального пляжу в парку імені Лесі Українки до мосту в районі вулиці Ковельської, а також обстежували акваторію на моторному човні від місця зникнення до міста Рожища за течією ріки.

Нагадаємо, учора, 6 березня, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про те, що тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам. Бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській.

У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО
У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО

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Теги: Стир, тіло, труп, Луцьк
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