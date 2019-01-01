У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО

Учора, 6 березня, надзвичайними дістали зі Стиру тіло 80-річного чоловіка, якийПро це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Повідомляють, що тіло вилучили о 18:25 працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.У пошуку тіла загиблого співробітники ДСНС пройшли дно ріки від центрального пляжу в парку імені Лесі Українки до мосту в районі вулиці Ковельської, а також обстежували акваторію на моторному човні від місця зникнення до міста Рожища за течією ріки.Нагадаємо, учора, 6 березня, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про те, що тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам. Бригада рятувальників, яка прибула на виклик,