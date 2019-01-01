У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:58
Учора, 6 березня, надзвичайними дістали зі Стиру тіло 80-річного чоловіка, який зник на центральному пляжі річки Стир у Луцьку 31 січня.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Повідомляють, що тіло вилучили о 18:25 працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
У пошуку тіла загиблого співробітники ДСНС пройшли дно ріки від центрального пляжу в парку імені Лесі Українки до мосту в районі вулиці Ковельської, а також обстежували акваторію на моторному човні від місця зникнення до міста Рожища за течією ріки.
Нагадаємо, учора, 6 березня, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про те, що тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам. Бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській.
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Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Повідомляють, що тіло вилучили о 18:25 працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
У пошуку тіла загиблого співробітники ДСНС пройшли дно ріки від центрального пляжу в парку імені Лесі Українки до мосту в районі вулиці Ковельської, а також обстежували акваторію на моторному човні від місця зникнення до міста Рожища за течією ріки.
Нагадаємо, учора, 6 березня, Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло про те, що тіло, яке пливло від так званого "будинку з химерами" до мосту на вулиці Ковельській, помітив чоловік, який і повідомив компетентним службам. Бригада рятувальників, яка прибула на виклик, дістала тіло з води під мостом на вулиці Ковельській.
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