7 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
7 березня 2019 року вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Головна подія цього дня – приліт ластівок, граків і шпаків.
За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну віщують прихід теплих днів. З цього приводу говорили: "Ранні ластівки — до щасливого року", пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Опанас, Пилип, В'ячеслав.
Народні прикмети на 7 березня
– На безхмарному небі 7 березня видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
– Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
– Туманний день – літо буде вологим.
– Хто першим в сім'ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою, найщасливішим.
– Перша ластівка в день 7 березня – рік буде щасливим.
– Холодна погода в день 7 березня – літо буде дуже дощовим.
– Заспівав жайворонок – чекайте весни.
Що можна робити 7 березня
1. Якщо цього дня посадити капусту – очікуйте гарний врожай.
Що не можна робити 7 березня
1. Якщо 7 березня випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур'янів буде багато.
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За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну віщують прихід теплих днів. З цього приводу говорили: "Ранні ластівки — до щасливого року", пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Опанас, Пилип, В'ячеслав.
Народні прикмети на 7 березня
– На безхмарному небі 7 березня видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
– Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
– Туманний день – літо буде вологим.
– Хто першим в сім'ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою, найщасливішим.
– Перша ластівка в день 7 березня – рік буде щасливим.
– Холодна погода в день 7 березня – літо буде дуже дощовим.
– Заспівав жайворонок – чекайте весни.
Що можна робити 7 березня
1. Якщо цього дня посадити капусту – очікуйте гарний врожай.
Що не можна робити 7 березня
1. Якщо 7 березня випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, бо бур'янів буде багато.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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