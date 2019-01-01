Грає у футбол і вивчає іноземні мови: донька волинського Героя святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Ось зовсім скоро чарівна дівчинавідзначить своє 14-річчя. Вона є донькою, солдата розвідника 51-шої окремої механізованої бригади. 28 серпня 2014 року мав бути вдома поруч з дружиною, святкуючи 10-ту річницю спільного весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання. Відпросився у вічність. Василь загинув наступного дня неподалік села Чумаки (урочище Червона Поляна) під час виходу так званим «зеленим коридором» з Іловайська. Його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток і досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому…Зараз Юля вже навчається в 8-му класі. З предметів дуже любить англійську мову і фізкультуру. Як і її тато добре грає у футбол і має неабиякі здібності до цієї гри. Як вона сама говорить: " Я – гарний голкіпер, у ворота якого важко забити". Окрім спорту, має хист до юриспруденції.Дівчинка також дуже хотіла б спробувати себе у ролі детектива і попрацювати за кордоном. В минулому році завдяки волонтерам їй вдалося побувати у Греції.Ще одна мрія, яка для неї є більш вагомою, пов'язана з футболом. На запитання, кого з відомих людей вона б хотіла побачити найбільше, Юлія впевнено відповідає – футболістів київського "Динамо".Нашій іменинниці до вподоби рухливі сучасні танці. Минулого року вона займалась з братом хіп-хопом та брейк-дансом у танцювальній студії. А ще Юля з дитинства мріяла стати моделлю, про що говорила мамі, котра лише сміялась з цього, а тато підтримував і підбадьорював доньку та казав, що все зробить, аби її мрія збулась. Наразі вивчає додатково польську мову та відвідує басейн.Ось така різностороння та допитлива наша наступна іменинниця, яка не зупиняється ні перед чим, щоб пізнати щось нове та цікаве. А ще Юля активно готується до вступу у військовий коледж.Юля опікується своїм молодшим братом – Дмитриком, а також з особливою теплотою говорить про свою маму Аллу. Саме вона є найбільшим життєвим авторитетом для дитини, тому намагається не лише бути слухняною, а й допомагати їй по господарству і це їй дуже добре вдається.Алла Олександрівна розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, однак навіть одягнути дітей нині задоволення не з дешевих, тож буде вдячна від одягу та взуття.Зробити сюрприз Юлії може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо! Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька дитини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htm .Зелінська Юля – невдовзі 14 років (09.03.2005). м. Луцьк. Зріст: 162; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 38. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.