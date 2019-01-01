На Волині Audi на «зебрі» збила чоловіка
Сьогодні, 09:52
У Володимирі-Волинському на вулиці Данила Галицького автомобіль Audi збив пішохода.
Інцидент стався ввечері, 6 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 30-річний місцевий житель. Водій допустив наїзд на пішохода, 65-річного жителя Володимира-Волинського, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Інцидент стався ввечері, 6 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 30-річний місцевий житель. Водій допустив наїзд на пішохода, 65-річного жителя Володимира-Волинського, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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