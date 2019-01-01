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На Волині Audi на «зебрі» збила чоловіка

На Волині Audi на «зебрі» збила чоловіка
У Володимирі-Волинському на вулиці Данила Галицького автомобіль Audi збив пішохода.

Інцидент стався ввечері, 6 березня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 30-річний місцевий житель. Водій допустив наїзд на пішохода, 65-річного жителя Володимира-Волинського, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.

За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, пішохід
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