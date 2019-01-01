На Волині Audi на «зебрі» збила чоловіка





Інцидент стався ввечері, 6 березня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 30-річний місцевий житель. Водій допустив наїзд на пішохода, 65-річного жителя Володимира-Волинського, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.



У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.



За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Данила Галицького автомобіль Audi збив пішохода.Інцидент стався ввечері, 6 березня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 30-річний місцевий житель. Водій допустив наїзд на пішохода, 65-річного жителя Володимира-Волинського, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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