Із луцьких дворів заберуть обмежувачі руху

У Луцьку демонтують низку незаконних обмежувачів руху у дворах.Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Йдеться про демонтаж об’єктів за адресами: пр-т Відродження, 18, вул. Кравчука, 46, вул. Кравчука, 11в, вул. Федорова, 4д, 4, 3, 2а та вул. Зацепи, 3ж.В.о. директора департаменту муніципальної вартирозповів, що майже за усіма адресами є скарги від мешканців міста з проханням демонтувати обмежувачі руху. До того ж, ці обмежувачі руху перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки.