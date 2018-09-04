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Із луцьких дворів заберуть обмежувачі руху

Із луцьких дворів заберуть обмежувачі руху
У Луцьку демонтують низку незаконних обмежувачів руху у дворах.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Йдеться про демонтаж об’єктів за адресами: пр-т Відродження, 18, вул. Кравчука, 46, вул. Кравчука, 11в, вул. Федорова, 4д, 4, 3, 2а та вул. Зацепи, 3ж.

В.о. директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що майже за усіма адресами є скарги від мешканців міста з проханням демонтувати обмежувачі руху. До того ж, ці обмежувачі руху перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки.

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Теги: рух, обмеження, транспорт, Луцьк
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