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Порахують, скільки гральних закладів рекламуються у Луцьку

Порахують, скільки гральних закладів рекламуються у Луцьку
У Луцьку просять визначити кількість рекламних вивісок гральних закладів.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що боротьбу з гральним бізнесом у місті треба розпочинати зі збору інформації. Тож він попросив директора КП «Луцькреклама» визначити, скільки рекламних вивісок мають різноманітні лото у Луцьку.

«Немає таких закладів, на яких немає вивісок. Тоді ми побачимо, скільки дійсно у місті є гральних закладів», - зауважив Муковоз.

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Теги: рекламні вивіски, гральні заклади
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Коментарі 1
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