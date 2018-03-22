Порахують, скільки гральних закладів рекламуються у Луцьку
Сьогодні, 10:23
У Луцьку просять визначити кількість рекламних вивісок гральних закладів.
Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що боротьбу з гральним бізнесом у місті треба розпочинати зі збору інформації. Тож він попросив директора КП «Луцькреклама» визначити, скільки рекламних вивісок мають різноманітні лото у Луцьку.
«Немає таких закладів, на яких немає вивісок. Тоді ми побачимо, скільки дійсно у місті є гральних закладів», - зауважив Муковоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз зауважив, що боротьбу з гральним бізнесом у місті треба розпочинати зі збору інформації. Тож він попросив директора КП «Луцькреклама» визначити, скільки рекламних вивісок мають різноманітні лото у Луцьку.
«Немає таких закладів, на яких немає вивісок. Тоді ми побачимо, скільки дійсно у місті є гральних закладів», - зауважив Муковоз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Порахуємо, вони що сліпі вони через 5 метрів.
Останні новини
Савченко тепер матиме власний Томос
Сьогодні, 11:02
Порахують, скільки гральних закладів рекламуються у Луцьку
Сьогодні, 10:23
У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот
Сьогодні, 10:15
Із луцьких дворів заберуть обмежувачі руху
Сьогодні, 10:04