Порахують, скільки гральних закладів рекламуються у Луцьку

У Луцьку просять визначити кількість рекламних вивісок гральних закладів.Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що боротьбу з гральним бізнесом у місті треба розпочинати зі збору інформації. Тож він попросив директора КП «Луцькреклама» визначити, скільки рекламних вивісок мають різноманітні лото у Луцьку.«Немає таких закладів, на яких немає вивісок. Тоді ми побачимо, скільки дійсно у місті є гральних закладів», - зауважив Муковоз.