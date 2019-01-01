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В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині

В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині
У селі Доросині Рожищенського ПЦУ парафіяни Московського патріархату, які не захотіли приєднатися до Православної церкви України, вже дві неділі поспіль моляться у старій хатині.

Про це інформує прес-служба Волинської єпархії колишньої УПЦ МП.

Так, на релігійних зібраннях жителів села, 90 присутніх на заході 17 лютого проголосували "за" перехід до ПЦУ, 20 висловились проти.

Настоятель храму Анатолій Дем’янчук лишився в УПЦ.

Зазначається, одна з сімей, котрі є прихожанами УПЦ, переїхала з Доросинь до іншого населеного пункту, і їхнє помешкання залишилось вільним. Тож люди надали громаді УПЦ доступ до свого житла.

У першу неділю на богослужіння в хатину прийшло близько 30 віруючих.

В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині
В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині
В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині
В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині
В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині

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Теги: храм, ПЦУ, прихожани, Доросині
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