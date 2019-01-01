В селі на Волині парафіяни Московського патріархату моляться у старій хатині

У селі Доросині Рожищенського ПЦУ парафіяни Московського патріархату, які не захотіли приєднатися до Православної церкви України, вже дві неділі поспіль моляться у старій хатині.Про це інформує прес-служба Волинської єпархії колишньої УПЦ МП.Так, на релігійних зібраннях жителів села, 90 присутніх на заході 17 лютого проголосували "за" перехід до ПЦУ, 20 висловились проти.Настоятель храму Анатолій Дем’янчук лишився в УПЦ.Зазначається, одна з сімей, котрі є прихожанами УПЦ, переїхала з Доросинь до іншого населеного пункту, і їхнє помешкання залишилось вільним. Тож люди надали громаді УПЦ доступ до свого житла.У першу неділю на богослужіння в хатину прийшло близько 30 віруючих.