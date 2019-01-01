Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО





Про це у відеоблозі розповів телепродюсер та співзасновник громадської організації Тарас Шкітер, повідомляє



«Ще у ХІХ-му столітті відомий німецький політик Отто фон Бісмарк казав: «Ніколи стільки не брешуть, як після полювання, під час війни та перед виборами». На жаль, сьогодні в Україні ми це відчуваємо на собі. Тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає інформаційну кампанію «Голосуй свідомо», – йдеться у дописі.



Своєю чергою Тарас Шткітер додає, що, на жаль, вибори ділять наше суспільство і, на превеликий жаль, наш рідний Луцьк на різні табори.



«Але всі ми є мешканці одного міста. Луцьк – наш спільний дім. Нам тут жити і сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу єдність», – переконаний співзасновник «СВІДОМИХ».



Також він пояснив, що ініціатива не містить жодної політичної агітації. Адже «СВІДОМІ» прагнуть, щоб кожен громадянин, голосуючи на виборах Президента України, зробив свій вибір, зваживши усі «за» і «проти» щодо свого кандидата. Тож команда підготувала серію відеоблогів, аналітичних та інформаційних матеріалів.



«До дня виборів ми запропонуємо Вам ряд інформаційних матеріалів, які допоможуть зробити свідомий вибір. Слідкуйте за нашими повідомленнями в засобах масової інформації та соціальних мережах, відвідаєте наш офіс чи інформаційні намети. Вибори Президента це наша спільна відповідальність за майбутнє. Вибори проходять – люди лишаються. Буть собою – голосуй свідомо!», – підсумував Тарас Шкітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає у Луцьку інформаційну кампанію «Голосуй Свідомо!», яка не несе в собі агітації за когось з кандидатів.Про це у відеоблозі розповів телепродюсер та співзасновник громадської організації, повідомляє Конкурент «Ще у ХІХ-му столітті відомий німецький політик Отто фон Бісмарк казав: «Ніколи стільки не брешуть, як після полювання, під час війни та перед виборами». На жаль, сьогодні в Україні ми це відчуваємо на собі. Тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає інформаційну кампанію «Голосуй свідомо», – йдеться у дописі.Своєю чергою Тарас Шткітер додає, що, на жаль, вибори ділять наше суспільство і, на превеликий жаль, наш рідний Луцьк на різні табори.«Але всі ми є мешканці одного міста. Луцьк – наш спільний дім. Нам тут жити і сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу єдність», – переконаний співзасновник «СВІДОМИХ».Також він пояснив, що ініціатива не містить жодної політичної агітації. Адже «СВІДОМІ» прагнуть, щоб кожен громадянин, голосуючи на виборах Президента України, зробив свій вибір, зваживши усі «за» і «проти» щодо свого кандидата. Тож команда підготувала серію відеоблогів, аналітичних та інформаційних матеріалів.«До дня виборів ми запропонуємо Вам ряд інформаційних матеріалів, які допоможуть зробити свідомий вибір. Слідкуйте за нашими повідомленнями в засобах масової інформації та соціальних мережах, відвідаєте наш офіс чи інформаційні намети. Вибори Президента це наша спільна відповідальність за майбутнє. Вибори проходять – люди лишаються. Буть собою – голосуй свідомо!», – підсумував Тарас Шкітер.

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