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Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО

Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО
Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає у Луцьку інформаційну кампанію «Голосуй Свідомо!», яка не несе в собі агітації за когось з кандидатів.

Про це у відеоблозі розповів телепродюсер та співзасновник громадської організації Тарас Шкітер, повідомляє Конкурент.

«Ще у ХІХ-му столітті відомий німецький політик Отто фон Бісмарк казав: «Ніколи стільки не брешуть, як після полювання, під час війни та перед виборами». На жаль, сьогодні в Україні ми це відчуваємо на собі. Тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає інформаційну кампанію «Голосуй свідомо», – йдеться у дописі.

Своєю чергою Тарас Шткітер додає, що, на жаль, вибори ділять наше суспільство і, на превеликий жаль, наш рідний Луцьк на різні табори.

«Але всі ми є мешканці одного міста. Луцьк – наш спільний дім. Нам тут жити і сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу єдність», – переконаний співзасновник «СВІДОМИХ».

Також він пояснив, що ініціатива не містить жодної політичної агітації. Адже «СВІДОМІ» прагнуть, щоб кожен громадянин, голосуючи на виборах Президента України, зробив свій вибір, зваживши усі «за» і «проти» щодо свого кандидата. Тож команда підготувала серію відеоблогів, аналітичних та інформаційних матеріалів.

«До дня виборів ми запропонуємо Вам ряд інформаційних матеріалів, які допоможуть зробити свідомий вибір. Слідкуйте за нашими повідомленнями в засобах масової інформації та соціальних мережах, відвідаєте наш офіс чи інформаційні намети. Вибори Президента це наша спільна відповідальність за майбутнє. Вибори проходять – люди лишаються. Буть собою – голосуй свідомо!», – підсумував Тарас Шкітер.

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Теги: вибори, Свідомі
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