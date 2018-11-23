Шкарпетки, підгузники, рюкзаки: які товари конфіскують у волинян на митниці

За неповний тиждень з початку березня на митному посту "Устилуг" у 9-ох мешканців прикордоння було вилучено на склад Волинської митниці товарів на понад 200 тисяч гривень.Так, для «особистого споживання» люди намагались ввезти сотні пар шкарпеток та десятки рюкзаків і ременів, 273 кг дитячих підгузників, 72 набори столових приборів у кейсах, 77 пуловерів, 42 автомобільних компресори, 154 запчастини до електроприборів, камінну топку, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Усі порушники – мешканці міст Володимир-Волинський, Нововолинськ та Турійського району.Тож, Волинська митниця вкотре роз’яснює:Громадянин, який був відсутній в Україні більше ніж 24 години та який в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, має право без оподаткування ввезти через автомобільний пункт пропуску до 50 кг товару для особистого використання, фактурна вартість якого не перевищує 500 Євро. Стаття 472 Митного Кодексу України за порушення таких вимог передбачає конфіскацією незадекларованого товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.