вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році

До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав народний депутат України від БПП "Солідарність" полковник Юлій Мамчур, який у 2014 році на чолі 204-ої бригади тактичної авіації здійснював оборону Криму.

Про це інформує прес-служба "Волинь.Солідарність" на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, що тепер ця бригада локалізувалась на Луцькому аеродромі, куди нардеп завітав, приїхавши на Волинь.

«Шановні однополчани, мені приємно бути сьогодні з вами. Виконуючи державні функції, ми спланували візит так, що напередодні 8 березня відвідати рідну військову частину – подивитися, як ви облаштувалися, а жіночу половину привітати зі святом», - сказав він.

Поспілкувавшись із військовими, нардеп вирушив на зустріч із волинськими студентами.

До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлій Мамчур, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А як він "обороняв"? - Скільки бойових вильотів? Скільки вражених цілей? Скільки знищених ворогів?
Відповісти
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»*
Сьогодні, 12:18
Двох лучан «розвели» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 12:03
До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
Сьогодні, 11:50
На Сумщині матір викинула новонароджене немовля у річку
Сьогодні, 11:38
Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників
Сьогодні, 12:57
У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони
Сьогодні, 12:33
У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»* У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»*
Сьогодні, 12:18
У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот
Сьогодні, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників
Сьогодні, 12:57
 0
Розповіли про прем’єрні покази у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 12:46
 0
У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони
Сьогодні, 12:33
 0
У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»*
Сьогодні, 12:18
 0
Двох лучан «розвели» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8