До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році
Сьогодні, 11:50
До Луцька приїхав народний депутат України від БПП "Солідарність" полковник Юлій Мамчур, який у 2014 році на чолі 204-ої бригади тактичної авіації здійснював оборону Криму.
Про це інформує прес-служба "Волинь.Солідарність" на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, що тепер ця бригада локалізувалась на Луцькому аеродромі, куди нардеп завітав, приїхавши на Волинь.
«Шановні однополчани, мені приємно бути сьогодні з вами. Виконуючи державні функції, ми спланували візит так, що напередодні 8 березня відвідати рідну військову частину – подивитися, як ви облаштувалися, а жіночу половину привітати зі святом», - сказав він.
Поспілкувавшись із військовими, нардеп вирушив на зустріч із волинськими студентами.
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Про це інформує прес-служба "Волинь.Солідарність" на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, що тепер ця бригада локалізувалась на Луцькому аеродромі, куди нардеп завітав, приїхавши на Волинь.
«Шановні однополчани, мені приємно бути сьогодні з вами. Виконуючи державні функції, ми спланували візит так, що напередодні 8 березня відвідати рідну військову частину – подивитися, як ви облаштувалися, а жіночу половину привітати зі святом», - сказав він.
Поспілкувавшись із військовими, нардеп вирушив на зустріч із волинськими студентами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А як він "обороняв"? - Скільки бойових вильотів? Скільки вражених цілей? Скільки знищених ворогів?
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