До Луцька приїхав льотчик, який обороняв Крим у 2014 році

До Луцька приїхав народний депутат України від БПП "Солідарність" полковник, який у 2014 році на чолі 204-ої бригади тактичної авіації здійснював оборону Криму.Про це інформує прес-служба "Волинь.Солідарність" на своїй сторінці у facebook.Нагадаємо, що тепер ця бригада локалізувалась на Луцькому аеродромі, куди нардеп завітав, приїхавши на Волинь.«Шановні однополчани, мені приємно бути сьогодні з вами. Виконуючи державні функції, ми спланували візит так, що напередодні 8 березня відвідати рідну військову частину – подивитися, як ви облаштувалися, а жіночу половину привітати зі святом», - сказав він.Поспілкувавшись із військовими, нардеп вирушив на зустріч із волинськими студентами.