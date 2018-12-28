У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»*

У "ПортCity" на 1-му поверсі відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN».У магазині представлені: А.TaN - жіночі лінії, А.TaN Plus Size - одяг для пишних та розкішних, Atelier Andre Tan - перша лінія дизайнера , A TAN MAN - чоловічий асортимент та ANDRE TAN KIDS - одяг для найменших модників та модниць.8 березня на головній сцені "ПортCity" відвідувачі зможуть побачити нову колекцію Andre Tan, а також буде розіграно подарунковий сертифікат на 2000 гривень у сімейний магазин ANDRE TAN.Щоб взяти участь, потрібно виконати умови:- Завітати в оновлeний магазин ANDRE TAN, що на 1 поверсі ПортCity, 7 або 8 березня;- Здійснити будь-яку покупку;- Залишити свої контакти;- Завітати на розіграш 8 березня у ТРЦ ПортCity о 18 годині.