У «ПортCity» відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN»*
Сьогодні, 12:18
У "ПортCity" на 1-му поверсі відкрили перший в Україні сімейний магазин «ANDRE TAN».
У магазині представлені: А.TaN - жіночі лінії, А.TaN Plus Size - одяг для пишних та розкішних, Atelier Andre Tan - перша лінія дизайнера , A TAN MAN - чоловічий асортимент та ANDRE TAN KIDS - одяг для найменших модників та модниць.
8 березня на головній сцені "ПортCity" відвідувачі зможуть побачити нову колекцію Andre Tan, а також буде розіграно подарунковий сертифікат на 2000 гривень у сімейний магазин ANDRE TAN.
Щоб взяти участь, потрібно виконати умови:
- Завітати в оновлeний магазин ANDRE TAN, що на 1 поверсі ПортCity, 7 або 8 березня;
- Здійснити будь-яку покупку;
- Залишити свої контакти;
- Завітати на розіграш 8 березня у ТРЦ ПортCity о 18 годині.
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У магазині представлені: А.TaN - жіночі лінії, А.TaN Plus Size - одяг для пишних та розкішних, Atelier Andre Tan - перша лінія дизайнера , A TAN MAN - чоловічий асортимент та ANDRE TAN KIDS - одяг для найменших модників та модниць.
8 березня на головній сцені "ПортCity" відвідувачі зможуть побачити нову колекцію Andre Tan, а також буде розіграно подарунковий сертифікат на 2000 гривень у сімейний магазин ANDRE TAN.
Щоб взяти участь, потрібно виконати умови:
- Завітати в оновлeний магазин ANDRE TAN, що на 1 поверсі ПортCity, 7 або 8 березня;
- Здійснити будь-яку покупку;
- Залишити свої контакти;
- Завітати на розіграш 8 березня у ТРЦ ПортCity о 18 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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