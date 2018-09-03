У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони
Сьогодні, 12:33
У Луцьку на найближчі вихідні, 8-10 березня, у центральному парку працюватимуть атракціони.
Про це інформує "Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки" на своїй сторінці у facebook.
Відомо, що працюватимуть такі атраціони, як «Вальс» та «Веселі гірки».
"А ще нагадуємо: в Луцьку розпочинає роботу ініціативна група по реалізації «спільноКошту» для придбання в парк нових атракціонів - долучайтесь!", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує "Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки" на своїй сторінці у facebook.
Відомо, що працюватимуть такі атраціони, як «Вальс» та «Веселі гірки».
"А ще нагадуємо: в Луцьку розпочинає роботу ініціативна група по реалізації «спільноКошту» для придбання в парк нових атракціонів - долучайтесь!", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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