У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони





Про це інформує "Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки" на своїй сторінці у facebook.



Відомо, що працюватимуть такі атраціони, як «Вальс» та «Веселі гірки».



"А ще нагадуємо: в Луцьку розпочинає роботу ініціативна група по реалізації «спільноКошту» для придбання в парк нових атракціонів - долучайтесь!", - йдеться у повідомлені.

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