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Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Попри важливість назв, логотипів, фасадів і інтер’єрів, над якими «заморочуються» сучасні компанії, головне, що робить їх репутацію і успіх – це люди, які щодня трудяться на благо цієї компанії.

Про це інформує видання Перший.

Посмішка на рецепції. Пропозиція кави від менеджера. Увага до клієнта і готовність будь-кого в офісі підказати і пояснити. Приязний тон. Діловий стиль і водночас – невимушеність. Щире «давайте я вам допоможу». Так мало і водночас – найважливіше.
У Будівельній компанії «Інвестор» працюють саме такі люди. Ну а оскільки сталося так, що більшість із них – жінки (тут має бути смайлик), то познайомитися з ними якраз напередодні Жіночого свята – найкраща нагода.

Алла Ляшук, фінансовий директор
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Олена Радчук, менеджер з продажу
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Ірина Новосад, керівник відділу продажів і маркетингу

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Ольга Яценюк, менеджер з продажу
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Вікторія Собуцька, менеджер з продажу
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Олександра Пахомюк, секретар
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Тетяна Глущук, головний бухгалтер

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Віталіна Малюга, головний бухгалтер

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Наталія Лясковська, бухгалтер

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Наталія Назарук, менеджер з маркетингу
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Катерина Гуменюк, голова ОСББ «Супернова-3»

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Тетяна Ляшенко, голова обслуговуючого кооперативу «Супернова»

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Ірина Хурава, секретар ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*


Наталія Коломійчук, інженер-кошторисник ТОВ «Бетон Брук Сервіс»

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

Надія Кравчук, начальник відділу кадрів ТОВ «Бетон Брук Сервіс»

Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*

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Теги: Інвестор, жінки, весна
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