Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Сьогодні, 13:11
Попри важливість назв, логотипів, фасадів і інтер’єрів, над якими «заморочуються» сучасні компанії, головне, що робить їх репутацію і успіх – це люди, які щодня трудяться на благо цієї компанії.
Про це інформує видання Перший.
Посмішка на рецепції. Пропозиція кави від менеджера. Увага до клієнта і готовність будь-кого в офісі підказати і пояснити. Приязний тон. Діловий стиль і водночас – невимушеність. Щире «давайте я вам допоможу». Так мало і водночас – найважливіше.
У Будівельній компанії «Інвестор» працюють саме такі люди. Ну а оскільки сталося так, що більшість із них – жінки (тут має бути смайлик), то познайомитися з ними якраз напередодні Жіночого свята – найкраща нагода.
Алла Ляшук, фінансовий директор
Олена Радчук, менеджер з продажу
Ірина Новосад, керівник відділу продажів і маркетингу
Ольга Яценюк, менеджер з продажу
Вікторія Собуцька, менеджер з продажу
Олександра Пахомюк, секретар
Тетяна Глущук, головний бухгалтер
Віталіна Малюга, головний бухгалтер
Наталія Лясковська, бухгалтер
Наталія Назарук, менеджер з маркетингу
Катерина Гуменюк, голова ОСББ «Супернова-3»
Тетяна Ляшенко, голова обслуговуючого кооперативу «Супернова»
Ірина Хурава, секретар ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Наталія Коломійчук, інженер-кошторисник ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Надія Кравчук, начальник відділу кадрів ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує видання Перший.
Посмішка на рецепції. Пропозиція кави від менеджера. Увага до клієнта і готовність будь-кого в офісі підказати і пояснити. Приязний тон. Діловий стиль і водночас – невимушеність. Щире «давайте я вам допоможу». Так мало і водночас – найважливіше.
У Будівельній компанії «Інвестор» працюють саме такі люди. Ну а оскільки сталося так, що більшість із них – жінки (тут має бути смайлик), то познайомитися з ними якраз напередодні Жіночого свята – найкраща нагода.
Алла Ляшук, фінансовий директор
Олена Радчук, менеджер з продажу
Ірина Новосад, керівник відділу продажів і маркетингу
Ольга Яценюк, менеджер з продажу
Вікторія Собуцька, менеджер з продажу
Олександра Пахомюк, секретар
Тетяна Глущук, головний бухгалтер
Віталіна Малюга, головний бухгалтер
Наталія Лясковська, бухгалтер
Наталія Назарук, менеджер з маркетингу
Катерина Гуменюк, голова ОСББ «Супернова-3»
Тетяна Ляшенко, голова обслуговуючого кооперативу «Супернова»
Ірина Хурава, секретар ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Наталія Коломійчук, інженер-кошторисник ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Надія Кравчук, начальник відділу кадрів ТОВ «Бетон Брук Сервіс»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Біля річки знайшли покусаний труп немовляти
Сьогодні, 13:20
Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*
Сьогодні, 13:11
У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників
Сьогодні, 12:57
Розповіли про прем’єрні покази у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 12:46