Без них – ніяк: жіночі обличчя Будівельної компанії «Інвестор». ФОТО*





Про це інформує видання



Посмішка на рецепції. Пропозиція кави від менеджера. Увага до клієнта і готовність будь-кого в офісі підказати і пояснити. Приязний тон. Діловий стиль і водночас – невимушеність. Щире «давайте я вам допоможу». Так мало і водночас – найважливіше.

У Будівельній компанії «Інвестор» працюють саме такі люди. Ну а оскільки сталося так, що більшість із них – жінки (тут має бути смайлик), то познайомитися з ними якраз напередодні Жіночого свята – найкраща нагода.



Алла Ляшук, фінансовий директор





Олена Радчук, менеджер з продажу





Ірина Новосад, керівник відділу продажів і маркетингу





Ольга Яценюк, менеджер з продажу





Вікторія Собуцька, менеджер з продажу





Олександра Пахомюк, секретар





Тетяна Глущук, головний бухгалтер





Віталіна Малюга, головний бухгалтер





Наталія Лясковська, бухгалтер





Наталія Назарук, менеджер з маркетингу





Катерина Гуменюк, голова ОСББ «Супернова-3»





Тетяна Ляшенко, голова обслуговуючого кооперативу «Супернова»





Ірина Хурава, секретар ТОВ «Бетон Брук Сервіс»





Наталія Коломійчук, інженер-кошторисник ТОВ «Бетон Брук Сервіс»





Надія Кравчук, начальник відділу кадрів ТОВ «Бетон Брук Сервіс»





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