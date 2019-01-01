У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників





Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Так, 6 березня відбувся спільних рейд працівників екоінспекції та департаменту муніципальної варти місцями торгівлі щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства.



Під час перевірки на вулиці Замковій (територія Центрального ринку) виявили жительку Рівненської області, яка торгувала рослинами, занесеними до Червоної книги України, а саме підсніжником білосніжним.



За порушення законодавства екоінспектори склали протокол про адмінправопорушення.

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