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У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників

У Луцьку влаштували облаву на продавців рідкісних підсніжників
У Луцьку екоінспектори спільно з муніципалами перевіряли можливі місця торгівлі червонокнижними рослинами.

Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Так, 6 березня відбувся спільних рейд працівників екоінспекції та департаменту муніципальної варти місцями торгівлі щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства.

Під час перевірки на вулиці Замковій (територія Центрального ринку) виявили жительку Рівненської області, яка торгувала рослинами, занесеними до Червоної книги України, а саме підсніжником білосніжним.

За порушення законодавства екоінспектори склали протокол про адмінправопорушення.

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Теги: підсніжники, порушення, Луцьк
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Коментарі 2
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На спорт лото проведіть облаву, чи слабо муніципалам
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прямо за квітки кримінал немає більш нічого важнішого
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