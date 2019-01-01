У «ПортCity» – святкові весняні знижки*
Сьогодні, 18:08
8-10 березня у ПортCity на Вас чекають святкові весняні знижки до -80%!
Таке пропустити неможливо! Весняний шопінг найкращий з ПортCity, адже для Вас ми пропонуємо якість за вигідною ціною!
Нагадуємо, що 8 березня о 14 годині на 1 поверсі ПортCity розпочнеться Свято весни.
Запрошуємо святкувати разом із нами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке пропустити неможливо! Весняний шопінг найкращий з ПортCity, адже для Вас ми пропонуємо якість за вигідною ціною!
Нагадуємо, що 8 березня о 14 годині на 1 поверсі ПортCity розпочнеться Свято весни.
Запрошуємо святкувати разом із нами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку
Сьогодні, 18:33
Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Сьогодні, 18:18
У «ПортCity» – святкові весняні знижки*
Сьогодні, 18:08
Новий автовокзал біля Луцька, «ворота в Європу» і олімпійський басейн: як хочуть розвивати Волинь
Сьогодні, 17:57
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
Сьогодні, 17:50