вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – святкові весняні знижки*

У «ПортCity» – святкові весняні знижки*
8-10 березня у ПортCity на Вас чекають святкові весняні знижки до -80%!

Таке пропустити неможливо! Весняний шопінг найкращий з ПортCity, адже для Вас ми пропонуємо якість за вигідною ціною!

Нагадуємо, що 8 березня о 14 годині на 1 поверсі ПортCity розпочнеться Свято весни.

Запрошуємо святкувати разом із нами!

У «ПортCity» – святкові весняні знижки*




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку
Сьогодні, 18:33
Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Сьогодні, 18:18
У «ПортCity» – святкові весняні знижки*
Сьогодні, 18:08
Новий автовокзал біля Луцька, «ворота в Європу» і олімпійський басейн: як хочуть розвивати Волинь
Сьогодні, 17:57
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Розповіли про прем’єрні покази у кінотеатрі «PremierCity»* Розповіли про прем’єрні покази у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 12:46
У «ПортCity» – національний турнір блейдерів* У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
06 березень, 12:56
У ТРЦ «ПортCity» - весняні подарунки* У ТРЦ «ПортCity» - весняні подарунки*
06 березень, 11:51
Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»* Лучан кличуть на зустріч з королівським Коргі у «PremierCity»*
04 березень, 20:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свято живота: на Волині студенти насмажили млинців за рецептами різних країн світу. ФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку
Сьогодні, 18:33
 0
Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Сьогодні, 18:18
 0
У «ПортCity» – святкові весняні знижки*
Сьогодні, 18:08
 0
Новий автовокзал біля Луцька, «ворота в Європу» і олімпійський басейн: як хочуть розвивати Волинь
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8