У «ПортCity» – святкові весняні знижки*





Таке пропустити неможливо! Весняний шопінг найкращий з ПортCity, адже для Вас ми пропонуємо якість за вигідною ціною!



Нагадуємо, що 8 березня о 14 годині на 1 поверсі ПортCity розпочнеться Свято весни.



Запрошуємо святкувати разом із нами!











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