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У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вже традиційно Lutsk Fashion Weekend зібрав в одному місці тих, хто не може жити без трендів, краси і моди.

Цього разу локація без сумніву стала родзинкою весняного показу, адже на тлі модернових експонатів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків колекції дизайнерів заграли новими фарбами.

"Багато змін приходять з весною - почнемо зміни з себе! Lutsk Fashion Weekend відкриває двері у світ моди для лучан" - таким було гасло цього заходу.

Ведучі вечора Анна Тріль та Павло Луцака "перезавантажили" гардероби лучан, а також поділилися лайфхаками сезону.

На гостей вечора цього разу чекали покази українських дизайнерів та проект #VINTAGE, конкурс Міні Міс Весна 2019, розіграш подарунків та сертифікатів.

У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото - Катерини Приступи

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Теги: мода, краса, Луцьк, Lutsk Fashion Weekend
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