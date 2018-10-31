У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:10
Вже традиційно Lutsk Fashion Weekend зібрав в одному місці тих, хто не може жити без трендів, краси і моди.
Цього разу локація без сумніву стала родзинкою весняного показу, адже на тлі модернових експонатів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків колекції дизайнерів заграли новими фарбами.
"Багато змін приходять з весною - почнемо зміни з себе! Lutsk Fashion Weekend відкриває двері у світ моди для лучан" - таким було гасло цього заходу.
Ведучі вечора Анна Тріль та Павло Луцака "перезавантажили" гардероби лучан, а також поділилися лайфхаками сезону.
На гостей вечора цього разу чекали покази українських дизайнерів та проект #VINTAGE, конкурс Міні Міс Весна 2019, розіграш подарунків та сертифікатів.
Фото - Катерини Приступи
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Цього разу локація без сумніву стала родзинкою весняного показу, адже на тлі модернових експонатів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків колекції дизайнерів заграли новими фарбами.
"Багато змін приходять з весною - почнемо зміни з себе! Lutsk Fashion Weekend відкриває двері у світ моди для лучан" - таким було гасло цього заходу.
Ведучі вечора Анна Тріль та Павло Луцака "перезавантажили" гардероби лучан, а також поділилися лайфхаками сезону.
На гостей вечора цього разу чекали покази українських дизайнерів та проект #VINTAGE, конкурс Міні Міс Весна 2019, розіграш подарунків та сертифікатів.
Фото - Катерини Приступи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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