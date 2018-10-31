У Луцьку відгриміла наймодніша подія весни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вже традиційно Lutsk Fashion Weekend зібрав в одному місці тих, хто не може жити без трендів, краси і моди.Цього разу локація без сумніву стала родзинкою весняного показу, адже на тлі модернових експонатів Музею сучасного українського мистецтва Корсаків колекції дизайнерів заграли новими фарбами."Багато змін приходять з весною - почнемо зміни з себе! Lutsk Fashion Weekend відкриває двері у світ моди для лучан" - таким було гасло цього заходу.Ведучі вечората"перезавантажили" гардероби лучан, а також поділилися лайфхаками сезону.На гостей вечора цього разу чекали покази українських дизайнерів та проект #VINTAGE, конкурс Міні Міс Весна 2019, розіграш подарунків та сертифікатів.Фото -