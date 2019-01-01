Біля річки знайшли покусаний труп немовляти





Про це



Немовля - дівчинка, на тілі якої виявлені укуси тварин і сліди розкладання. Обставини смерті дитини встановлюються.



Також ведеться розшук матері немовляти.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї дитини).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поруч з річкою Інгул в Кропивницькому було знайдений труп немовляти.Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.Немовля - дівчинка, на тілі якої виявлені укуси тварин і сліди розкладання. Обставини смерті дитини встановлюються.Також ведеться розшук матері немовляти.Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї дитини).

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