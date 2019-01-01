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Біля річки знайшли покусаний труп немовляти

Біля річки знайшли покусаний труп немовляти
Поруч з річкою Інгул в Кропивницькому було знайдений труп немовляти.

Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Немовля - дівчинка, на тілі якої виявлені укуси тварин і сліди розкладання. Обставини смерті дитини встановлюються.

Також ведеться розшук матері немовляти.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї дитини).

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Теги: смерть, дитина
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