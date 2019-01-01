У луцькому центрі для людей особливої долі влаштували свято краси. ФОТО

У луцькому терцентрі вперше влаштували весняний бал.Про це повідомили на офіційній сторінці установи у Faceboook."Краса душі - не має віку, саме це сьогодні і довели підопічні терцентру, взявши участь у весняному балі "Ти - панна", який вперше проводився у нашій установі. А підкреслити природню вроду наших панянок допомогли студенти 14 та 16 груп Луцького центру професійно-технічної освіти під вмілим керівництвом майстрів з виробничого навчання Вовк Вікторії Савівни та Іваніщук Надії Вікторівни. Продовження буде..." - йдеться у повідомленні.