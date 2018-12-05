Часу обмаль – лічені тижні: молодій волинянці потрібні кошти на операцію

Оксані Васютич з Нововолинська терміново необхідно зробити дороговартісну операцію на серцевому клапані. Рідні просять небайдужих про матеріальну допомогу.



Оксана має інвалідність ІІІ групи з дитинства. У 12 років у неї виявили ваду серця. Двічі на рік дівчина проходить періодичне лікування. Стан ускладнився під час вагітності. Оксані навіть казали не народжувати. Та про операцію ніколи не йшло мови, проводилася періодична терапія, - пише



У березні 2019 року у молодої мами виявили інфекцію, яка вразила серце. Часу обмаль – лічені тижні, потрібно терміново робити операцію.



“Піднялася температура, 5-го березня пішла в лікарню у Нововолинську. Так як у мене вроджена вада серця, направили зробити УЗ-діагностику органу. Лікарі сказали їхати на обстеження в Луцьк”, – розповідає Оксана.



У Волинській обласній клініці поставили діагноз: Мінтральна недостатність ІІІ ступеня. Обрив хорди задньої стінки. Вторинний інфекційний ендокардит.



“Інфекція руйнує клапан, утворюються тромби. В будь-який момент вони можуть обірватися”, – пояснює дівчина.



На операцію та реабілітаційний період необхідно близько 150 тисяч гривень. Для молодої родини ця сума непосильна, а зібрати її потрібно в найкоротші терміни.



Оксана разом з чоловіком виховує 6-річну донечку. Чоловік Дмитро працював на шахті №1, та в вересні 2018 року отримав травму спини, коли стався обвал породи.



“Перелом хребців, втратив працездатність. Не маю змоги навіть кудись поїхати заробити гроші, бо сам після травми. На лікування також йдуть немалі кошти. Призначили регрес у сумі 25% від заробітної плати, а це – 1800 гривень”, – розповідає чоловік.



Усі небайдужі, хто має змогу допомогти молодій мамі, можуть перерахувати гроші на картку ПриватБанку 4149 4390 0746 3262 (Оксана Анатоліївна Васютич).



Номер телефону для додаткової інформації 068 21 42 670 (чоловік Оксани Дмитро).





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