У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом
Сьогодні, 14:46
У Києві біля станції метро Дарниця чоловіки з оголеним торсом, одягнені в одні лише шорти, вирішили оригінальним чином привітати жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем.
Знімок був опублікований на Facebook-сторінці Типовий Київ, - пише Корреспондент.
На фото можна побачити трьох чоловіків атлетичної статури, що стоять на даху біля входу в метро. Всі троє одягнені в одні лише короткі чорні шорти.
Знімок отримав понад тисячу репостів і численні коментарі. Деякі користувачки мережі пошкодували, що не змогли спостерігати це "вітання" вживу.
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Знімок був опублікований на Facebook-сторінці Типовий Київ, - пише Корреспондент.
На фото можна побачити трьох чоловіків атлетичної статури, що стоять на даху біля входу в метро. Всі троє одягнені в одні лише короткі чорні шорти.
Знімок отримав понад тисячу репостів і численні коментарі. Деякі користувачки мережі пошкодували, що не змогли спостерігати це "вітання" вживу.
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Коментарі 1
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