У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом





Знімок був опублікований на Facebook-сторінці Типовий Київ, - пише



На фото можна побачити трьох чоловіків атлетичної статури, що стоять на даху біля входу в метро. Всі троє одягнені в одні лише короткі чорні шорти.



Знімок отримав понад тисячу репостів і численні коментарі. Деякі користувачки мережі пошкодували, що не змогли спостерігати це "вітання" вживу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля станції метро Дарниця чоловіки з оголеним торсом, одягнені в одні лише шорти, вирішили оригінальним чином привітати жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем.Знімок був опублікований на Facebook-сторінці Типовий Київ, - пише Корреспондент. На фото можна побачити трьох чоловіків атлетичної статури, що стоять на даху біля входу в метро. Всі троє одягнені в одні лише короткі чорні шорти.Знімок отримав понад тисячу репостів і численні коментарі. Деякі користувачки мережі пошкодували, що не змогли спостерігати це "вітання" вживу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію