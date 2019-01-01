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У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом

У Києві напівоголені чоловіки оригінально вітали жінок зі святом
У Києві біля станції метро Дарниця чоловіки з оголеним торсом, одягнені в одні лише шорти, вирішили оригінальним чином привітати жінок з прийдешнім Міжнародним жіночим днем.

Знімок був опублікований на Facebook-сторінці Типовий Київ, - пише Корреспондент.

На фото можна побачити трьох чоловіків атлетичної статури, що стоять на даху біля входу в метро. Всі троє одягнені в одні лише короткі чорні шорти.

Знімок отримав понад тисячу репостів і численні коментарі. Деякі користувачки мережі пошкодували, що не змогли спостерігати це "вітання" вживу.


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Теги: свято, Київ, жінки
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