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Новий автовокзал біля Луцька, «ворота в Європу» і олімпійський басейн: як хочуть розвивати Волинь
У Волинській облдержадміністрації затвердиди проект плану перспективного розвитку області на 2019-2021 роки.

Це відбулося під час колегії у четвер, 7 березня.

За указом Президента України від 6 грудня 2018 року Волинська ОДА зібрала пропозиції від ОТГ, районних держадміністрацій, структурних підрозділів, представників бізнесу та навчальних закладів з приводу їхнього бачення щодо формування ефективного плану на розвиток області до 2021 року.

Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Ігор Чуліпа зауважив, що той проект плану, який сформований на сьогодні – ще не кінцевий варіант. Він відкритий для доповнень і обговорень.

До цього часу ОДА отримала 769 пропозицій. Аналітичним методом їх розподілили за основними галузями економіки соціального розвитку.

Освіта – 168, медицина – 110, культура – 63, екологія – 17, ЖКГ – 191, розвиток міського капіталу – 7, надання якісних адміністративних послуг – 32, промисловість та сільське господарство – 13, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг більше 80 проектів.

Питання, яке нині актуальне, – завершення реформи децентралізації. Це призведе до того, що ОТГ будуть змушені самостійно заробляти кошти і власними силами утримувати свою інфраструктуру.

В цьому плані вже існує декілька проектів, які подали до Волинської ОДА. Перший з них – це створення індустріального парку «Ковель». Його планують запустити поблизу міста, у селищі Черкаси. Це дасть можливість відкрити наступні види діяльності: створення елеватора, цеху з виробництва борошна, заводу макаронних виробів, логістичного центру, холодильника для зберігання ягід, заводу для переробки цієї сировини і олійних культур.

Ковель стане новим логістичним хабом області

Один із пріоритетів на наступні роки - перетворення Ковеля на новий логістичний центр Волинської області. Унікальність ситуації полягає в тому, що місто Ковель розташоване на перетині двох магістральних потоків: з західної Європи, через Одесу, на країни з Азії, з Чорного на Балтійське море.

Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Ігор Чуліпа переконує, що усі ці складові дають можливість Ковелю стати логістичним хабом Волині, а область, у свою чергу – усієї України.

«Перед нами постало завдання перепланувати потоки на країни Азії через Україну, які зараз йдуть через Росію. Найголовніше на сьогодні – переробити Волинську область на логістичний HUB, так звані західні ворота України в Європу» – каже Чуліпа.

Ще однією складовою планів щодо майбутнього є те, що польською стороною на сьогоднішній день затверджений проект розбудови митного пункту пропуску у Дорохуську. Урядом Польщі затверджений п’ятирічний план, згідно якого буде побудовано третій міст, на 36-ти гектарах створено термінал для вантажних автомобілів.

«Польська сторона розуміє, що якщо вони не будуть сприяти нам в аналогічній симетричній розбудові "Ягодина", то їхній проект втрачає будь-який сенс. Тому не скористатися такою можливістю було б досить таки не розумно з нашої сторони», – переконує Ігор Чуліпа.

Волинь туристична

Волинь є однією з перлин України в галузі туризму. Тож у плані розвитку запропоновали проекти щодо просування не тільки історичної складової, але і рекреаційних одиниць.

Зокрема, пропонують зосередити увагу на територіях сіл Олика і Колодяжне. Це дві території, які планують розвивати, створивши туристичні маршрути, щоб підтримувати історичну спадщину країни. Уже розробили проекти і подали їх до Кабміну на затвердження.

Щодо рекреаційного туризму, то акцентують увагу на тому, що Шацький національний парк – гордість не тільки Волині, а й усієї України.
На сьогодні там реалізовується проект щодо розбудови каналізації. В селищах Світязь, Пульмо і Шацьк будуть побудовані очисні споруди. Більше того, цьогоріч у Шацьку завершують будівництво набережної, до курортного сезону обіцяють завершити.

Окрім вищезгаданих пропозицій щодо змін, директор департаменту економіки та європейської інтеграції Ігор Чуліпа розповів, що є напрацювання і в інших сферах.

Зокрема, існує 11 проектів з розвитку сільського господарства і створення фермерських підприємств, комплексів, молочних цехів, цехів з переробки ягід.

Ще один напрям – дорожня інфраструктура. Це та кровоносна система, яка дає можливість розвитку області. Тому на 2019-2021 роки заплановали капітальні і поточні ремонти таких доріг: місцевого значення – 445 км, комунального значення – 621 км і державного значення – 162 км (за три роки). Загалом обіцяють відремонтувати 1754 км доріг на всій території області.

Звернути увагу обіцяють і на будівництво автовокзалу в селищі Струмівка. Цей проект дасть можливість розвантажити центральні райони Луцька. З точки зору логістики – це можливість значно зекономити кошти і більш оптимізувати пасажирські потоки.

У плані перспективного розвитку - цілий ряд соціальних проектів (будівництво сільських шкіл – 11 проектів, нових дитячих садочків – 13, проведення термомодернізації шкіл і дитячих садочків – 68. Будівництво сімейних амбулаторій, яких за наказом Президента буде більше 33).

Для розвитку ж спортивної інфраструктури вже нині розробляють надзвичайно великий проект щодо створення 50-ти метрового олімпійського басейну в селищі Липини. Вже зараз на стадії завершення – розробка проекту. Крім того у планах – продовження будівництва футбольних полів з штучним покриттям на території області. Більш того, у планах – створення багатофункціонального палацу спорту в селищі Боратин.

У перспективі - будівництво нових ЦНАПів. На сьогодні в області вже є 27 тих, які діють. Обіцяють відкрити це 21 на всій території області. Це будуть як міжрайонні ЦНАПи, так і в ОТГ.

Члени колегії затвердили проект плану перспективного розвитку Волинської області на 2019-2021 роки одноголосно.

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Теги: ода, план, розвиток, волинь, отг
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