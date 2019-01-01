Куди піти на вихідні у Луцьку: 8-10 березня
Сьогодні, 11:00
Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… А ще ж свято усіх жінок - 8 березня! Не забудьте сьогодні привітати своїх коханих, мам, донечок, сестер, подруг і колег.
Весна-весною, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 8 березня
Подія: Дівочі танцульки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Красуньки, час відірватись! Відкладайте свої справи, каструльки, пилесмоки у сторону і гайда перезавантажити "системку" ;) Найкраще це, звісно, виходить "бандою". Тому збирайте коліжаночок і бронюйте столик у Кораблику на цю п'ятницю.
Все необхідне для чудового відпочинку у нас є - вам не потрібно буде турбуватись про "а що ж погамати?", "як цю всю гору тепер прибрати?", "а яка музика підійде моїм подружкам?".
Забіжіть та відпочиньте!
Подія: Концерт Ассії Ахат
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Цього року жіночий день стане ще більш особливим, адже 8 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт відомої скрипачки Ассії Ахат.
За підтримки національного американського телебачення - PBS America Ассія Ахат (Assia Ahhatt) оголосила про всеукраїнський тур з новою неймовірною програмою «LOVE IS».
Відома скрипалька Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій музиці, виконає улюблені всіма світові хіти, починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього часу. Знакові мелодії у вишуканому виконанні Ассії та кращих музикантів, надовго запам’ятаються всім причетним до цієї яскравої музичній події. А віртуозна гра скрипачки в неймовірних костюмах у супроводі бенду, беквокалу, оркестрової групи, неповторного балету, здивує найвибагливішого глядача. Підготовка до шоу для українського глядача зайняла кілька місяців і здійснювалася за підтримки кращих музикантів і продюсерів двох континентів.
Київський концерт шоу «LOVE IS» було презентовано Ассією в Національній Опері України і транслюватиметься на каналі PBS America вже навесні цього року.
Субота, 9 березня
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.
Подія: Неаполь - місто попелюшок
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Постановка, сценографія та музичне оформлення народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Федора Стригуна.
Неділя, 10 березня
Подія: гурт «OUTCRY» (Луцьк). Rock
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Вони повертаються! Гадаємо, це буде чудова звістка для фанів легендарного луцького гурту "Ауткрай". На чолі з Олегом Дмитруком банда знову візьметься за ту справу, яка і їм, і відвідувачам приносить масу задоволень. Багато нових каверів у репертуарі та найкращі версії світових хітів наживо у Кораблику в неділю, 10 березня. Вхід, до речі, вільний. Що є ще додатковим приводом для того, щоб пригадати наскільки крутим бендом був "Outcry". Або ж навіть вперше ознайомитись із тим, що роблять ці хлопці. Словом, до зустрічі! Пива з собою не беріть - його в нас достатньо.
Подія: Жінка. Весна. Кохання (святковий концерт)
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: В програмі українські та зарубіжні хіти, класичні твори у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
Подія: Стережися Лева
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.
Подія: Попелюшка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: ( з 3-х років, тривалість 65 хв., з антрактом). Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова... Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.
8-10 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Капітан Марвел
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:40, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45, 20:00, 21:10, 22:25, 23:35
Про що фільм?
Після зіткнення з ворогуючими інопланетними расами пілот військово-повітряних сил Керол Денверс знаходить суперсилу і стає невразливою. Героїня має впоратися зі своїми новими здібностями, щоб протистояти могутньому ворогові.
Фільм: Королівський коргі
Жанр: мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:55, 14:50, 16:00, 17:45, 19:30
Про що фільм?
Улюблена порода собак у дуже багатих і впливових людей - це коргі. Маленькі собачки повністю занурені в життя своїх великих господарів. Рятуючись від політичних інтриг, улюбленець Британської Королеви змушений покинути Букінгемський палац. Тепер йому належить не тільки познайомитися з таємним життям вулиць Лондона, але і довести, що він справжній Королівський Коргі...
Фільм: Гуцулка Ксеня
Жанр: комедія, мюзикл
Місце: «Premier City»
Початок: 13:00, 21:20
Про що фільм?
Старий-мільйонер Микола Данилюк (американець українського походження) розуміє, що йому залишилося зовсім небагато. Він написав заповіт: один мільйон доларів піде його сину Ярославу (або просто Яро), якщо той одружується зі свідомою українкою. З цією місією хлопець вирішив дістатися в далеку країну, щоб виконати умову батька. Такі гроші не можуть пропасти! Найкраще місце для цього, звичайно ж, Карпати. Яро зупинив свій вибір на Ворохті. Ох, тут у молодого хлопця очі точно будуть розбігатися - всюди справжні українки, чистіше нікуди. Але серед них треба вибрати одну саму свідому. Можливо, під час цих пошуків у Яро щось перевернеться в голові і він змінить свою думку.
Фільм: Батьки легкої поведінки
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 20:15, 23:10
Про що фільм?
Френк і Ненсі - сімейна пара, яка живе на широку ногу в великому будинку в британському стилі. Вони з гордістю відправляють єдину дочку в коледж. Але виявляється, багатство сім'ї не безмежне... Щоб оплатити освіту дочки і приховати від близьких фінансовий крах, Френк і Ненсі вночі в таємниці від сусідів влаштовують гаражний розпродаж, заливаючи все це алкоголем.
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Весна-весною, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 8 березня
Подія: Дівочі танцульки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Красуньки, час відірватись! Відкладайте свої справи, каструльки, пилесмоки у сторону і гайда перезавантажити "системку" ;) Найкраще це, звісно, виходить "бандою". Тому збирайте коліжаночок і бронюйте столик у Кораблику на цю п'ятницю.
Все необхідне для чудового відпочинку у нас є - вам не потрібно буде турбуватись про "а що ж погамати?", "як цю всю гору тепер прибрати?", "а яка музика підійде моїм подружкам?".
Забіжіть та відпочиньте!
Подія: Концерт Ассії Ахат
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 19:00
Що обіцяють: Цього року жіночий день стане ще більш особливим, адже 8 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт відомої скрипачки Ассії Ахат.
За підтримки національного американського телебачення - PBS America Ассія Ахат (Assia Ahhatt) оголосила про всеукраїнський тур з новою неймовірною програмою «LOVE IS».
Відома скрипалька Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій музиці, виконає улюблені всіма світові хіти, починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього часу. Знакові мелодії у вишуканому виконанні Ассії та кращих музикантів, надовго запам’ятаються всім причетним до цієї яскравої музичній події. А віртуозна гра скрипачки в неймовірних костюмах у супроводі бенду, беквокалу, оркестрової групи, неповторного балету, здивує найвибагливішого глядача. Підготовка до шоу для українського глядача зайняла кілька місяців і здійснювалася за підтримки кращих музикантів і продюсерів двох континентів.
Київський концерт шоу «LOVE IS» було презентовано Ассією в Національній Опері України і транслюватиметься на каналі PBS America вже навесні цього року.
Субота, 9 березня
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.
Подія: Неаполь - місто попелюшок
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Постановка, сценографія та музичне оформлення народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Федора Стригуна.
Неділя, 10 березня
Подія: гурт «OUTCRY» (Луцьк). Rock
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Вони повертаються! Гадаємо, це буде чудова звістка для фанів легендарного луцького гурту "Ауткрай". На чолі з Олегом Дмитруком банда знову візьметься за ту справу, яка і їм, і відвідувачам приносить масу задоволень. Багато нових каверів у репертуарі та найкращі версії світових хітів наживо у Кораблику в неділю, 10 березня. Вхід, до речі, вільний. Що є ще додатковим приводом для того, щоб пригадати наскільки крутим бендом був "Outcry". Або ж навіть вперше ознайомитись із тим, що роблять ці хлопці. Словом, до зустрічі! Пива з собою не беріть - його в нас достатньо.
Подія: Жінка. Весна. Кохання (святковий концерт)
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: В програмі українські та зарубіжні хіти, класичні твори у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
Подія: Стережися Лева
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.
Подія: Попелюшка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: ( з 3-х років, тривалість 65 хв., з антрактом). Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова... Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.
8-10 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Капітан Марвел
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20, 12:40, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45, 20:00, 21:10, 22:25, 23:35
Про що фільм?
Після зіткнення з ворогуючими інопланетними расами пілот військово-повітряних сил Керол Денверс знаходить суперсилу і стає невразливою. Героїня має впоратися зі своїми новими здібностями, щоб протистояти могутньому ворогові.
Фільм: Королівський коргі
Жанр: мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:55, 14:50, 16:00, 17:45, 19:30
Про що фільм?
Улюблена порода собак у дуже багатих і впливових людей - це коргі. Маленькі собачки повністю занурені в життя своїх великих господарів. Рятуючись від політичних інтриг, улюбленець Британської Королеви змушений покинути Букінгемський палац. Тепер йому належить не тільки познайомитися з таємним життям вулиць Лондона, але і довести, що він справжній Королівський Коргі...
Фільм: Гуцулка Ксеня
Жанр: комедія, мюзикл
Місце: «Premier City»
Початок: 13:00, 21:20
Про що фільм?
Старий-мільйонер Микола Данилюк (американець українського походження) розуміє, що йому залишилося зовсім небагато. Він написав заповіт: один мільйон доларів піде його сину Ярославу (або просто Яро), якщо той одружується зі свідомою українкою. З цією місією хлопець вирішив дістатися в далеку країну, щоб виконати умову батька. Такі гроші не можуть пропасти! Найкраще місце для цього, звичайно ж, Карпати. Яро зупинив свій вибір на Ворохті. Ох, тут у молодого хлопця очі точно будуть розбігатися - всюди справжні українки, чистіше нікуди. Але серед них треба вибрати одну саму свідому. Можливо, під час цих пошуків у Яро щось перевернеться в голові і він змінить свою думку.
Фільм: Батьки легкої поведінки
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 20:15, 23:10
Про що фільм?
Френк і Ненсі - сімейна пара, яка живе на широку ногу в великому будинку в британському стилі. Вони з гордістю відправляють єдину дочку в коледж. Але виявляється, багатство сім'ї не безмежне... Щоб оплатити освіту дочки і приховати від близьких фінансовий крах, Френк і Ненсі вночі в таємниці від сусідів влаштовують гаражний розпродаж, заливаючи все це алкоголем.
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