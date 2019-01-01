Куди піти на вихідні у Луцьку: 8-10 березня

Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… А ще ж свято усіх жінок - 8 березня! Не забудьте сьогодні привітати своїх коханих, мам, донечок, сестер, подруг і колег.Весна-весною, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Красуньки, час відірватись! Відкладайте свої справи, каструльки, пилесмоки у сторону і гайда перезавантажити "системку" ;) Найкраще це, звісно, виходить "бандою". Тому збирайте коліжаночок і бронюйте столик у Кораблику на цю п'ятницю.Все необхідне для чудового відпочинку у нас є - вам не потрібно буде турбуватись про "а що ж погамати?", "як цю всю гору тепер прибрати?", "а яка музика підійде моїм подружкам?".Забіжіть та відпочиньте!Подія:Тип заходу: концертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Цього року жіночий день стане ще більш особливим, адже 8 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт відомої скрипачки Ассії Ахат.За підтримки національного американського телебачення - PBS America Ассія Ахат (Assia Ahhatt) оголосила про всеукраїнський тур з новою неймовірною програмою «LOVE IS».Відома скрипалька Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій музиці, виконає улюблені всіма світові хіти, починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього часу. Знакові мелодії у вишуканому виконанні Ассії та кращих музикантів, надовго запам’ятаються всім причетним до цієї яскравої музичній події. А віртуозна гра скрипачки в неймовірних костюмах у супроводі бенду, беквокалу, оркестрової групи, неповторного балету, здивує найвибагливішого глядача. Підготовка до шоу для українського глядача зайняла кілька місяців і здійснювалася за підтримки кращих музикантів і продюсерів двох континентів.Київський концерт шоу «LOVE IS» було презентовано Ассією в Національній Опері України і транслюватиметься на каналі PBS America вже навесні цього року.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Постановка, сценографія та музичне оформлення народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Федора Стригуна.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Вони повертаються! Гадаємо, це буде чудова звістка для фанів легендарного луцького гурту "Ауткрай". На чолі з Олегом Дмитруком банда знову візьметься за ту справу, яка і їм, і відвідувачам приносить масу задоволень. Багато нових каверів у репертуарі та найкращі версії світових хітів наживо у Кораблику в неділю, 10 березня. Вхід, до речі, вільний. Що є ще додатковим приводом для того, щоб пригадати наскільки крутим бендом був "Outcry". Або ж навіть вперше ознайомитись із тим, що роблять ці хлопці. Словом, до зустрічі! Пива з собою не беріть - його в нас достатньо.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: В програмі українські та зарубіжні хіти, класичні твори у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України. Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: ( з 3-х років, тривалість 65 хв., з антрактом). Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова... Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.Фільм:Жанр: фантастика, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 12:40, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45, 20:00, 21:10, 22:25, 23:35Про що фільм?Після зіткнення з ворогуючими інопланетними расами пілот військово-повітряних сил Керол Денверс знаходить суперсилу і стає невразливою. Героїня має впоратися зі своїми новими здібностями, щоб протистояти могутньому ворогові.Фільм:Жанр: мультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:55, 14:50, 16:00, 17:45, 19:30Про що фільм?Улюблена порода собак у дуже багатих і впливових людей - це коргі. 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Можливо, під час цих пошуків у Яро щось перевернеться в голові і він змінить свою думку.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 20:15, 23:10Про що фільм?Френк і Ненсі - сімейна пара, яка живе на широку ногу в великому будинку в британському стилі. Вони з гордістю відправляють єдину дочку в коледж. Але виявляється, багатство сім'ї не безмежне... Щоб оплатити освіту дочки і приховати від близьких фінансовий крах, Френк і Ненсі вночі в таємниці від сусідів влаштовують гаражний розпродаж, заливаючи все це алкоголем.