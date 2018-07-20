Волинянин гратиме у молодіжній збірній України

Артема Козака запросили до складу молодіжної збірної України.



Головний тренер "молодіжки" Руслан Ротань оголосив склад збірної на міжнародний турнір в Туреччині, який пройде з 21 по 26 березня, - пише



Наша збірна на турнірі зіграє чотири зустрічі проти команд з Естонії, Македонії, Казахстану та Латвії.



У складі команди вперше дебютує гравець Київського "Арсеналу"- Артем Козак. До речі, Артем став другим вихованцем Люблинецької ДЮСШ (перший тренер Юрій Мазур), який запрошений до лав молодіжної збірної України.







Рік тому отримував виклик наш Олександр Маткобожик (обидва 1998 р.н.), що на той час представляв кропивницьку "Зірку".



Нагадаємо, що в останньму турі УПЛ Козак вийшов в основному складі (відіграв перший тайм) київського "Арсеналу" та домоміг переграти на виїзді донецький "Олімпік" із рахунком 1:0.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованця волинського футболузапросили до складу молодіжної збірної України.Головний тренер "молодіжки"оголосив склад збірної на міжнародний турнір в Туреччині, який пройде з 21 по 26 березня, - пише ВолиньSport Наша збірна на турнірі зіграє чотири зустрічі проти команд з Естонії, Македонії, Казахстану та Латвії.У складі команди вперше дебютує гравець Київського "Арсеналу"- Артем Козак. До речі, Артем став другим вихованцем Люблинецької ДЮСШ (перший тренер Юрій Мазур), який запрошений до лав молодіжної збірної України.Рік тому отримував виклик наш Олександр Маткобожик (обидва 1998 р.н.), що на той час представляв кропивницьку "Зірку".Нагадаємо, що в останньму турі УПЛ Козак вийшов в основному складі (відіграв перший тайм) київського "Арсеналу" та домоміг переграти на виїзді донецький "Олімпік" із рахунком 1:0.

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