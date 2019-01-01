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«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку

«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку
В Україні закінчення терміну пільгової легалізації "євроблях" спровокувало новий рекорд на ринку легкових автомобілів.

Зокрема за підсумками лютого первинну реєстрацію пройшли 90,8 тисячі авто, з яких 85 тисяч були імпортованими автомобілями з пробігом, йдеться на сайті асоціації "Укравтопром".

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс майже в 14 разів, а у порівнянні з січнем 2019 року — на 65%.

Левову частку в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку, - повідомляє gazeta.ua.

Найпопулярнішою маркою у розмитненому "секонд-хенді" минулого місяця став Volkswagen (17,9 тисячі авто), на другому місці — Opel (9,4 тисячі авто), а на третьому — Audi (7,6 тисячі авто).

BMW вибрали 6442 українця і це четвертий результат.

Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого RENAULT, 6120 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

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Теги: бляхи, розмитнення
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Коментарі 1
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Ну ти й мудак журналюга. Секонд хенд? Ти сам на чому їздиш. На новенькому ланосі?
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