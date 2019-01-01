«Євробляхи» б'ють рекорди на авторинку





Зокрема за підсумками лютого первинну реєстрацію пройшли 90,8 тисячі авто, з яких 85 тисяч були імпортованими автомобілями з пробігом, йдеться на сайті асоціації "Укравтопром".



У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс майже в 14 разів, а у порівнянні з січнем 2019 року — на 65%.



Левову частку в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку, - повідомляє



Найпопулярнішою маркою у розмитненому "секонд-хенді" минулого місяця став Volkswagen (17,9 тисячі авто), на другому місці — Opel (9,4 тисячі авто), а на третьому — Audi (7,6 тисячі авто).



BMW вибрали 6442 українця і це четвертий результат.



Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого RENAULT, 6120 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні закінчення терміну пільгової легалізації "євроблях" спровокувало новий рекорд на ринку легкових автомобілів.Зокрема за підсумками лютого первинну реєстрацію пройшли 90,8 тисячі авто, з яких 85 тисяч були імпортованими автомобілями з пробігом, йдеться на сайті асоціації "Укравтопром".У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс майже в 14 разів, а у порівнянні з січнем 2019 року — на 65%.Левову частку в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку, - повідомляє gazeta.ua Найпопулярнішою маркою у розмитненому "секонд-хенді" минулого місяця став Volkswagen (17,9 тисячі авто), на другому місці — Opel (9,4 тисячі авто), а на третьому — Audi (7,6 тисячі авто).BMW вибрали 6442 українця і це четвертий результат.Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого RENAULT, 6120 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

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