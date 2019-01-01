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Вигравай шалені призи у «Play Hall», що у «Промені»*

Вигравай шалені призи у «Play Hall», що у «Промені»*
20 купонів для гри на автоматах Play Hall? Так, і це все реально, адже тепер у Key master можна виграти таку круту пропозицію!

Приходиш, граєш та виграєш купони на ігрові автомати!
Приходь, адже «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки, та в тебе є можливість забрати приз, поки цього не зробив хтось інший!

Чимало гостей вже виграли свої призи. Серед подарунків - смартфон!Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!

1-й поверх, зона ігрових автоматів «PLAY HALL»
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2

Вигравай шалені призи у «Play Hall», що у «Промені»*
Вигравай шалені призи у «Play Hall», що у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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