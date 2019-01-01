Вигравай шалені призи у «Play Hall», що у «Промені»*
Сьогодні, 20:38
20 купонів для гри на автоматах Play Hall? Так, і це все реально, адже тепер у Key master можна виграти таку круту пропозицію!
Приходиш, граєш та виграєш купони на ігрові автомати!
Приходь, адже «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки, та в тебе є можливість забрати приз, поки цього не зробив хтось інший!
Чимало гостей вже виграли свої призи. Серед подарунків - смартфон!Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!
1-й поверх, зона ігрових автоматів «PLAY HALL»
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
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Приходиш, граєш та виграєш купони на ігрові автомати!
Приходь, адже «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки, та в тебе є можливість забрати приз, поки цього не зробив хтось інший!
Чимало гостей вже виграли свої призи. Серед подарунків - смартфон!Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!
1-й поверх, зона ігрових автоматів «PLAY HALL»
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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