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За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО

За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
У переддень Міжнародного жіночого дня вулиці Луцька перетворилися на неосяжний квітковий вернісаж.

Хоч і де-не-де серед квіткового різноманіття і можна побачити вербові котики, троянди, гіацинти або ж узагалі диво-квіти з повітряних кульок, та пальму першості неодмінно відхоплять собі тюльпани.

Рожеві, жовті, білі, фіолетові, а ще кучеряві, смугасті, пишні і тоненькі тюльпани заполонили центр міста.

Хоч і ціни, м'яко кажучи, кусаються, люди оберемками все одно купляють ці квіти, аби вже завтра привітати коханих жінок.

Дехто й вже прямує в офіси для того, щоб засипати колег привітаннями і букетиками і завершити цей робочий день у святковій атмосфері.

Дорослі і малі, жінки й чоловіки, готові викласти сьогодні кругленьку суму, щоб потішити рідних.

До речі, поки ще не настав день Х, здаємо "точки", де можна купити оберемки квітів не за всю зарплату.

P.S. І ще... День 8 березня - це ж не лише букет у вазі вдома і навіть не новий айфон чи парфуми. Головне ж, нагадати кожній жінці, яка вона прекрасна, чарівна і кохана. І що такою ж вона залишається незалежно від того, яка дата стоїть в календарі...

За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО

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Теги: 8 березня, свято, квіти, фото
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