Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання
Сьогодні, 20:01
В Україні на наступному тижні буде похолодання.
Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
8, 9 та 10 березня в Україні очікую високу температуру повітря, протягом дня +8 +14 градусів, на Заході 8-9 березня +10 +17 градусів.
На північному сході - Сумщина, Харківщина - повітря буде свіжішим, +5+9 градусів.
За її словами, на всій території України буде сильний вітер.
"Завтра атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покапати дощем на мешканців західних та північних областей України. На Півдні, у центральній частині та на Сході буде суха погода", - йдеться у повідомлені.
Відтак, 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.
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Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
8, 9 та 10 березня в Україні очікую високу температуру повітря, протягом дня +8 +14 градусів, на Заході 8-9 березня +10 +17 градусів.
На північному сході - Сумщина, Харківщина - повітря буде свіжішим, +5+9 градусів.
За її словами, на всій території України буде сильний вітер.
"Завтра атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покапати дощем на мешканців західних та північних областей України. На Півдні, у центральній частині та на Сході буде суха погода", - йдеться у повідомлені.
Відтак, 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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