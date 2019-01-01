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Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання

Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання
В Україні на наступному тижні буде похолодання.

Про повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

8, 9 та 10 березня в Україні очікую високу температуру повітря, протягом дня +8 +14 градусів, на Заході 8-9 березня +10 +17 градусів.

На північному сході - Сумщина, Харківщина - повітря буде свіжішим, +5+9 градусів.

За її словами, на всій території України буде сильний вітер.

"Завтра атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покапати дощем на мешканців західних та північних областей України. На Півдні, у центральній частині та на Сході буде суха погода", - йдеться у повідомлені.

Відтак, 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.

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Теги: синоптики, погода, прогноз
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