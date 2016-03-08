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Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»

Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
Привітання жінкам цими днями сипляться звідусіль. Волинська патрульна поліція - не виняток, адже й тут - немало працівниць (не)слабкої статі.

Про жіноче обличчя "патрульки" найкраще змогли написати "свої" - колеги опублікували щирий пост-привітання на офіційній сторінці установи.

Приєднуємося до привітань та подаємо його без змін і правок.

"Професійні, красиві, розумні...
Це – про працівниць нашого Управління патрульної поліції у Волинській області.

З різними поглядами на життя, різного віку і вподобань, з різними характерами і підходами до роботи, але кожна з них – унікальна і неповторна. Жінки нашого Управління – мудрі та терплячі. Вони завжди знайдуть вдале слово, підтримають у важку хвилину, розділять радісну звістку.

На лінії наші жінки завжди ефективно справляються з будь-якими ситуаціями, вміють знайти правильний підхід до людей, вдало вирішують конфліктні ситуації. Це ті мудрість і мужність, які проявляються щодня, щогодини, і напарники-чоловіки високо цінують це.

В апараті жінки – бійці невидимого фронту – забезпечують безперебійну роботу Управління, відстоюють честь і гідність нашої структури, практично в цілодобовому режимі реагують на різні ситуації і вміють завжди знайти вихід. Це та відповідальність і те сталеве терпіння, яких часто бракує колегам-чоловікам.

Ми завжди пишаємось вами і цінуємо вас.
З нагоди дня 8 березня вітаємо вас та зичимо гарного настрою, усмішок на обличчях, здійснення мрій. Будьте впевненими, красивими та щасливими!
Залишайтесь такими ж неповторними, як ви є!"

Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»

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Теги: 8 березня, привітання, поліція
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