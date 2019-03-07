Акробатика і гнучкість: на Волині обрали кращих черлідерок. ФОТО





Як зазначають організатори, а це відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому, цьогоріч змагання відбуваються вже втринадцяте, - пише



У Дитячій юнацькій спортивній школі Нововолинської міської ради зібралися учасники конкурсу, а це – 11 команд з навчальних закладів міста, вболівальники: друзі, батьки, однокласники, а також організатори, і, звичайно, суді.



Відкрилися змагання парадом учасниць. Кожна команда вирізнялася серед інших яскравими та оригінальними костюмами.



Насамперед, учасників і гостей конкурсу привітав перший заступник міського голови Андрій Сторонський.



«З року в рік цей захід набирає популярності. І не випадково, що проводиться він напередодні жіночого свята, адже це конкурс жіночої вишуканості, елегантності та краси. Приємно, що аеробіка в нашому місті стає з кожним роком популярнішою і кількість дітей, які нею займаються зростає. Міська рада підтримує спорт і прагне аби спортивних здобутків у нововолинців ставало більше. Саме тому ми і надалі будемо розбудовувати спортивну інфраструктуру в нашому місті», – запевнив він.



Опісля пролунав гімн України. А далі розпочалося найцікавіше… змагання.



Грація, гнучкість та танцювальні уміння талановитих школярів дивували і захоплювали. А «гаряча» підтримка уболівальників підсилювала атмосферу в залі азартом і яскравими емоціями.



Конкурс проводився у двох вікових категоріях: серед молодших школярів та старшокласників.



Гнучкі та енергійні учасники змагань продемонстрували усю красу мистецтва спортивного танцю, а їхні кольорові і яскраві костюми дарували ще більше позитивних емоцій.



Під час виступу кожен з учасників доклав максимум зусиль, щоб представити свій навчальний заклад на найвищому рівні.



Тож членам журі обрати кращого з кращих було не легко.



«Основними критеріями, за якими ми обирали переможця – це пластичність і гнучкість, чіткість і синхронність рухів, акробатичні елементи, артистизм і хореграфія», – розповіла головний суддя конкурсу Тетяна Пузанкова.



І хоч старались усі учасники, але все ж, переможцями у номінації «Діти» стала команда ЗОШ №4.



Друге місце здобула ЗОШ №5, а третє місце виборола ЗОШ №7. У номінації «Дорослі» перемога за командою ЗОШ №5. Друге місце дісталось ЗОШ №3, а третє – гімназії.



Усіх учасників турніру нагородили грамотами та солодкими призами, а переможці отримали ще й подарунки від організаторів конкурсу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчергове у Новолинську відбулося свято краси і грації – фестиваль-конкурс з ритмічної гімнастики.Як зазначають організатори, а це відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому, цьогоріч змагання відбуваються вже втринадцяте, - пише Нововолинськ.com.ua У Дитячій юнацькій спортивній школі Нововолинської міської ради зібралися учасники конкурсу, а це – 11 команд з навчальних закладів міста, вболівальники: друзі, батьки, однокласники, а також організатори, і, звичайно, суді.Відкрилися змагання парадом учасниць. Кожна команда вирізнялася серед інших яскравими та оригінальними костюмами.Насамперед, учасників і гостей конкурсу привітав перший заступник міського голови«З року в рік цей захід набирає популярності. І не випадково, що проводиться він напередодні жіночого свята, адже це конкурс жіночої вишуканості, елегантності та краси. Приємно, що аеробіка в нашому місті стає з кожним роком популярнішою і кількість дітей, які нею займаються зростає. Міська рада підтримує спорт і прагне аби спортивних здобутків у нововолинців ставало більше. Саме тому ми і надалі будемо розбудовувати спортивну інфраструктуру в нашому місті», – запевнив він.Опісля пролунав гімн України. А далі розпочалося найцікавіше… змагання.Грація, гнучкість та танцювальні уміння талановитих школярів дивували і захоплювали. А «гаряча» підтримка уболівальників підсилювала атмосферу в залі азартом і яскравими емоціями.Конкурс проводився у двох вікових категоріях: серед молодших школярів та старшокласників.Гнучкі та енергійні учасники змагань продемонстрували усю красу мистецтва спортивного танцю, а їхні кольорові і яскраві костюми дарували ще більше позитивних емоцій.Під час виступу кожен з учасників доклав максимум зусиль, щоб представити свій навчальний заклад на найвищому рівні.Тож членам журі обрати кращого з кращих було не легко.«Основними критеріями, за якими ми обирали переможця – це пластичність і гнучкість, чіткість і синхронність рухів, акробатичні елементи, артистизм і хореграфія», – розповіла головний суддя конкурсу Тетяна Пузанкова.І хоч старались усі учасники, але все ж, переможцями у номінації «Діти» стала команда ЗОШ №4.Друге місце здобула ЗОШ №5, а третє місце виборола ЗОШ №7. У номінації «Дорослі» перемога за командою ЗОШ №5. Друге місце дісталось ЗОШ №3, а третє – гімназії.Усіх учасників турніру нагородили грамотами та солодкими призами, а переможці отримали ще й подарунки від організаторів конкурсу.

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