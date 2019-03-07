Акробатика і гнучкість: на Волині обрали кращих черлідерок. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Вчергове у Новолинську відбулося свято краси і грації – фестиваль-конкурс з ритмічної гімнастики.
Як зазначають організатори, а це відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому, цьогоріч змагання відбуваються вже втринадцяте, - пише Нововолинськ.com.ua.
У Дитячій юнацькій спортивній школі Нововолинської міської ради зібралися учасники конкурсу, а це – 11 команд з навчальних закладів міста, вболівальники: друзі, батьки, однокласники, а також організатори, і, звичайно, суді.
Відкрилися змагання парадом учасниць. Кожна команда вирізнялася серед інших яскравими та оригінальними костюмами.
Насамперед, учасників і гостей конкурсу привітав перший заступник міського голови Андрій Сторонський.
«З року в рік цей захід набирає популярності. І не випадково, що проводиться він напередодні жіночого свята, адже це конкурс жіночої вишуканості, елегантності та краси. Приємно, що аеробіка в нашому місті стає з кожним роком популярнішою і кількість дітей, які нею займаються зростає. Міська рада підтримує спорт і прагне аби спортивних здобутків у нововолинців ставало більше. Саме тому ми і надалі будемо розбудовувати спортивну інфраструктуру в нашому місті», – запевнив він.
Опісля пролунав гімн України. А далі розпочалося найцікавіше… змагання.
Грація, гнучкість та танцювальні уміння талановитих школярів дивували і захоплювали. А «гаряча» підтримка уболівальників підсилювала атмосферу в залі азартом і яскравими емоціями.
Конкурс проводився у двох вікових категоріях: серед молодших школярів та старшокласників.
Гнучкі та енергійні учасники змагань продемонстрували усю красу мистецтва спортивного танцю, а їхні кольорові і яскраві костюми дарували ще більше позитивних емоцій.
Під час виступу кожен з учасників доклав максимум зусиль, щоб представити свій навчальний заклад на найвищому рівні.
Тож членам журі обрати кращого з кращих було не легко.
«Основними критеріями, за якими ми обирали переможця – це пластичність і гнучкість, чіткість і синхронність рухів, акробатичні елементи, артистизм і хореграфія», – розповіла головний суддя конкурсу Тетяна Пузанкова.
І хоч старались усі учасники, але все ж, переможцями у номінації «Діти» стала команда ЗОШ №4.
Друге місце здобула ЗОШ №5, а третє місце виборола ЗОШ №7. У номінації «Дорослі» перемога за командою ЗОШ №5. Друге місце дісталось ЗОШ №3, а третє – гімназії.
Усіх учасників турніру нагородили грамотами та солодкими призами, а переможці отримали ще й подарунки від організаторів конкурсу.
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Як зазначають організатори, а це відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому, цьогоріч змагання відбуваються вже втринадцяте, - пише Нововолинськ.com.ua.
У Дитячій юнацькій спортивній школі Нововолинської міської ради зібралися учасники конкурсу, а це – 11 команд з навчальних закладів міста, вболівальники: друзі, батьки, однокласники, а також організатори, і, звичайно, суді.
Відкрилися змагання парадом учасниць. Кожна команда вирізнялася серед інших яскравими та оригінальними костюмами.
Насамперед, учасників і гостей конкурсу привітав перший заступник міського голови Андрій Сторонський.
«З року в рік цей захід набирає популярності. І не випадково, що проводиться він напередодні жіночого свята, адже це конкурс жіночої вишуканості, елегантності та краси. Приємно, що аеробіка в нашому місті стає з кожним роком популярнішою і кількість дітей, які нею займаються зростає. Міська рада підтримує спорт і прагне аби спортивних здобутків у нововолинців ставало більше. Саме тому ми і надалі будемо розбудовувати спортивну інфраструктуру в нашому місті», – запевнив він.
Опісля пролунав гімн України. А далі розпочалося найцікавіше… змагання.
Грація, гнучкість та танцювальні уміння талановитих школярів дивували і захоплювали. А «гаряча» підтримка уболівальників підсилювала атмосферу в залі азартом і яскравими емоціями.
Конкурс проводився у двох вікових категоріях: серед молодших школярів та старшокласників.
Гнучкі та енергійні учасники змагань продемонстрували усю красу мистецтва спортивного танцю, а їхні кольорові і яскраві костюми дарували ще більше позитивних емоцій.
Під час виступу кожен з учасників доклав максимум зусиль, щоб представити свій навчальний заклад на найвищому рівні.
Тож членам журі обрати кращого з кращих було не легко.
«Основними критеріями, за якими ми обирали переможця – це пластичність і гнучкість, чіткість і синхронність рухів, акробатичні елементи, артистизм і хореграфія», – розповіла головний суддя конкурсу Тетяна Пузанкова.
І хоч старались усі учасники, але все ж, переможцями у номінації «Діти» стала команда ЗОШ №4.
Друге місце здобула ЗОШ №5, а третє місце виборола ЗОШ №7. У номінації «Дорослі» перемога за командою ЗОШ №5. Друге місце дісталось ЗОШ №3, а третє – гімназії.
Усіх учасників турніру нагородили грамотами та солодкими призами, а переможці отримали ще й подарунки від організаторів конкурсу.
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