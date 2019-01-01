Волинському священику УПЦ (МП) заборонили служіння через приєднання до ПЦУ
Сьогодні, 16:11
Настоятелю Свято-Преображенського храму села Нуйно Камінь-Каширського району Іоанну Фатичу заборонили звершувати богослужіння через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».
Відповідний указ підписав учора, 6 березня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
В указі йдеться, зокрема, про те, що настоятель Свято-Преображенського храму села Нуйно Камінь-Каширського забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн через через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».
Нагадаємо, що збори прихожан відбулись у с. Нуйно, Камінь-Каширського району 24 лютого. Тут з 282 пристуніх перехід до ПЦУ підтримали 212 людей. 62 голоси були "проти", а 8 визнали недійсними.
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Відповідний указ підписав учора, 6 березня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
В указі йдеться, зокрема, про те, що настоятель Свято-Преображенського храму села Нуйно Камінь-Каширського забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн через через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».
Нагадаємо, що збори прихожан відбулись у с. Нуйно, Камінь-Каширського району 24 лютого. Тут з 282 пристуніх перехід до ПЦУ підтримали 212 людей. 62 голоси були "проти", а 8 визнали недійсними.
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Коментарі 1
Нафанаіл неканонічний і нічого вже не вирішує ,так що нема чого такі новини друкувати .
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