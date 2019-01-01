Волинському священику УПЦ (МП) заборонили служіння через приєднання до ПЦУ

Іоанну Фатичу заборонили звершувати богослужіння через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».



Відповідний указ підписав учора, 6 березня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.



В указі йдеться, зокрема, про те, що настоятель Свято-Преображенського храму села Нуйно Камінь-Каширського забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн через через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».



Нагадаємо, що



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