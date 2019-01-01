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Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону

Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Храм у Жидичині взяли під державну охорону.

Про це у Facebook повідомив архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.

"Вітаю жидичинську громаду з завершенням документального оформлення! Сьогодні відвідав останній кабінет з потрібного переліку. Статут, виписка ЄДРПОУ, охоронні договори на храм та дзвіницю, печатка - відтепер все у нас є! Далі повернення громаді незаконно приватизованого церковного майна. І найважливіший етап - храми душ людських.

З допомогою Божою все зможемо!

П. С. Відтепер храм взятий під охорону Державною службою охорони. Дуже хочеться зберегти ті історичні цінності-святині, які там є", - пише духівник.

Нагадаємо, під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою.

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Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону

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Теги: церква, ПЦУ, охорона
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