Щоб зберегти церковні цінності, храм на Волині взяли під державну охорону
Сьогодні, 16:33
Храм у Жидичині взяли під державну охорону.
Про це у Facebook повідомив архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.
"Вітаю жидичинську громаду з завершенням документального оформлення! Сьогодні відвідав останній кабінет з потрібного переліку. Статут, виписка ЄДРПОУ, охоронні договори на храм та дзвіницю, печатка - відтепер все у нас є! Далі повернення громаді незаконно приватизованого церковного майна. І найважливіший етап - храми душ людських.
З допомогою Божою все зможемо!
П. С. Відтепер храм взятий під охорону Державною службою охорони. Дуже хочеться зберегти ті історичні цінності-святині, які там є", - пише духівник.
Нагадаємо, під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою.
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Про це у Facebook повідомив архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.
"Вітаю жидичинську громаду з завершенням документального оформлення! Сьогодні відвідав останній кабінет з потрібного переліку. Статут, виписка ЄДРПОУ, охоронні договори на храм та дзвіницю, печатка - відтепер все у нас є! Далі повернення громаді незаконно приватизованого церковного майна. І найважливіший етап - храми душ людських.
З допомогою Божою все зможемо!
П. С. Відтепер храм взятий під охорону Державною службою охорони. Дуже хочеться зберегти ті історичні цінності-святині, які там є", - пише духівник.
Нагадаємо, під Луцьком священик УПЦ (МП) стріляв в людей під церквою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:33