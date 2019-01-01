(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО

Напередодні жіночого свята привітали своїх колег і бійці 14-ої бригади.Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.З щирими і теплими побажаннями звернулись військові до жінок-колег."У війни обличчя не жіноче… Але Перемога, впевнені, посміхатиметься нам із щирістю жіночого тріумфу. Для її здобуття жінки-військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади зроблять усе можливе! З притаманними їм почуттями любові до своєї Батьківщини, підтримки побратимів, із якими мають честь служити, терпінням і бажанням миру на своїй землі! Щиро віримо, вже наступна весна стане весною нашої перемоги, - йдеться у повідомлені.