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(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО

(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
Напередодні жіночого свята привітали своїх колег і бійці 14-ої бригади.

Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.

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З щирими і теплими побажаннями звернулись військові до жінок-колег.

"У війни обличчя не жіноче… Але Перемога, впевнені, посміхатиметься нам із щирістю жіночого тріумфу. Для її здобуття жінки-військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади зроблять усе можливе! З притаманними їм почуттями любові до своєї Батьківщини, підтримки побратимів, із якими мають честь служити, терпінням і бажанням миру на своїй землі! Щиро віримо, вже наступна весна стане весною нашої перемоги, - йдеться у повідомлені.
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО


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Теги: Волинська бригада, вітання, жінки
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