(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 17:17
Напередодні жіночого свята привітали своїх колег і бійці 14-ої бригади.
Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
З щирими і теплими побажаннями звернулись військові до жінок-колег.
"У війни обличчя не жіноче… Але Перемога, впевнені, посміхатиметься нам із щирістю жіночого тріумфу. Для її здобуття жінки-військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади зроблять усе можливе! З притаманними їм почуттями любові до своєї Батьківщини, підтримки побратимів, із якими мають честь служити, терпінням і бажанням миру на своїй землі! Щиро віримо, вже наступна весна стане весною нашої перемоги, - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бійці невидимого фронту і мужні профі: жіноче обличчя волинської «патрульки»
З щирими і теплими побажаннями звернулись військові до жінок-колег.
"У війни обличчя не жіноче… Але Перемога, впевнені, посміхатиметься нам із щирістю жіночого тріумфу. Для її здобуття жінки-військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади зроблять усе можливе! З притаманними їм почуттями любові до своєї Батьківщини, підтримки побратимів, із якими мають честь служити, терпінням і бажанням миру на своїй землі! Щиро віримо, вже наступна весна стане весною нашої перемоги, - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
(Не) жіноче обличчя війни: як вітали військових з волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 17:17
Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
Сьогодні, 16:53