За тепло у лютому лучани заплатять менше, ніж у січні

Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у лютому 2019 року.Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».Відтак, лучани платитимуть за послугу з централізованого опалення у лютому 2019 року в розмірі 41,52 грн за кв.м.Зазначають, що середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +1,81ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).До слова, чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць.