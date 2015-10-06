За тепло у лютому лучани заплатять менше, ніж у січні
Сьогодні, 17:38
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у лютому 2019 року.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, лучани платитимуть за послугу з централізованого опалення у лютому 2019 року в розмірі 41,52 грн за кв.м.
Зазначають, що середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +1,81ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).
До слова, чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, лучани платитимуть за послугу з централізованого опалення у лютому 2019 року в розмірі 41,52 грн за кв.м.
Зазначають, що середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +1,81ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).
До слова, чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
Новий автовокзал біля Луцька, «ворота в Європу» і олімпійський басейн: як хочуть розвивати Волинь
Сьогодні, 17:57
За день до свята: Луцьк накрила тюльпанова лихоманка. ФОТО
Сьогодні, 17:50
За тепло у лютому лучани заплатять менше, ніж у січні
Сьогодні, 17:38
Напередодні 8 березня у Володимирі нагородили матір-героїню
Сьогодні, 16:53