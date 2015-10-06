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За тепло у лютому лучани заплатять менше, ніж у січні

За тепло у лютому лучани заплатять менше, ніж у січні
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у лютому 2019 року.

Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».

Відтак, лучани платитимуть за послугу з централізованого опалення у лютому 2019 року в розмірі 41,52 грн за кв.м.

Зазначають, що середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +1,81ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).

До слова, чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за кв. метр у місяць.

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Теги: плата, опалення, лютий
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