На Волині обікрали двір старенької жінки
Сьогодні, 19:32
До Володимир-Волинського відділення поліції звернулася 72-річна мешканка міста, яка повідомила про крадіжку.
Зранку 6 березня вона виявила, що з двору її будинку по вулиці Луцькій викрали 12 великих металевих плит, - пише Буг.
Кожна важить близько 10 кг. Сума завданих збитків 600 гривень.
Як повідомили у поліції, крадіжку скоїв 22-річний непрацюючий місцевий житель. Плити знайшли і повернули власниці.
За фактом скоєння крадіжки проти зловмисника буде відкрито кримінальне провадження.
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Зранку 6 березня вона виявила, що з двору її будинку по вулиці Луцькій викрали 12 великих металевих плит, - пише Буг.
Кожна важить близько 10 кг. Сума завданих збитків 600 гривень.
Як повідомили у поліції, крадіжку скоїв 22-річний непрацюючий місцевий житель. Плити знайшли і повернули власниці.
За фактом скоєння крадіжки проти зловмисника буде відкрито кримінальне провадження.
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