На Волині обікрали двір старенької жінки





Зранку 6 березня вона виявила, що з двору її будинку по вулиці Луцькій викрали 12 великих металевих плит, - пише



Кожна важить близько 10 кг. Сума завданих збитків 600 гривень.



Як повідомили у поліції, крадіжку скоїв 22-річний непрацюючий місцевий житель. Плити знайшли і повернули власниці.



За фактом скоєння крадіжки проти зловмисника буде відкрито кримінальне провадження.

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