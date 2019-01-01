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На Волині обікрали двір старенької жінки

На Волині обікрали двір старенької жінки
До Володимир-Волинського відділення поліції звернулася 72-річна мешканка міста, яка повідомила про крадіжку.

Зранку 6 березня вона виявила, що з двору її будинку по вулиці Луцькій викрали 12 великих металевих плит, - пише Буг.

Кожна важить близько 10 кг. Сума завданих збитків 600 гривень.

Як повідомили у поліції, крадіжку скоїв 22-річний непрацюючий місцевий житель. Плити знайшли і повернули власниці.

За фактом скоєння крадіжки проти зловмисника буде відкрито кримінальне провадження.

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Теги: крадіжка, Волинь
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