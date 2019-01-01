Чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня





Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції Кіровоградської області, передає



Так, інспектори поліції отримали повідомлення, що невідомий хоче викрасти каналізаційні люки на вулиці Юрія Коваленка.



Правоохоронці обстежили територію та виявили автомобіль імовірного зловмисника. В багажнику його автомобіля були два каналізаційні люки.



Як пояснив 64-річний чоловік, він хотів підзаробити грошей донці на подарунок до 8 березня. Чоловіка та знахідки патрульні передали слідчим.

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