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Чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня

Чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня
У Кропивницькому чоловік вкрав каналізаційні люки, щоб підзаробити на подарунок для доньки до 8 березня.

Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції Кіровоградської області, передає УНН.

Так, інспектори поліції отримали повідомлення, що невідомий хоче викрасти каналізаційні люки на вулиці Юрія Коваленка.

Правоохоронці обстежили територію та виявили автомобіль імовірного зловмисника. В багажнику його автомобіля були два каналізаційні люки.

Як пояснив 64-річний чоловік, він хотів підзаробити грошей донці на подарунок до 8 березня. Чоловіка та знахідки патрульні передали слідчим.

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Теги: крадіжка, кримінал
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