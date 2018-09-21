У Луцьку запускають безкоштовний клуб німецької мови





Про це повідомляє прес-служба Молодіжного центру Волині.



Запрошують усіх охочих із початковим рівнем володіння німецької мови. Куруватиме зустріч студентка СНУ, яка навчається німецькій філології, Олена Глушко.



Участь у клубі безкоштовна, необхідно лише зареєструватися, оскільки кількість місць обмежена. Реєстрація:



Нагадаємо, що у Молодіжному центрі Волині діють ще три безкоштовних клуби розмовної англійської мови – як для дорослих, так і для підлітків.



Дізнавайтеся більше за сторінці Молодіжного центру Волині у Фейсбуці –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 10 березня о 14:00 відбудеться перша зустріч клубу німецької мови "Tandem" у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5).Про це повідомляє прес-служба Молодіжного центру Волині.Запрошують усіх охочих із початковим рівнем володіння німецької мови. Куруватиме зустріч студентка СНУ, яка навчається німецькій філології,Участь у клубі безкоштовна, необхідно лише зареєструватися, оскільки кількість місць обмежена. Реєстрація: https://goo.gl/forms/NbbbR0rq93t1nba62 Нагадаємо, що у Молодіжному центрі Волині діють ще три безкоштовних клуби розмовної англійської мови – як для дорослих, так і для підлітків.Дізнавайтеся більше за сторінці Молодіжного центру Волині у Фейсбуці – https://www.facebook.com/youth.center.volyn або за телефоном: +38 (066) 476 28 22.

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