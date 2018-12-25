вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО

Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО
У середу, 6 березня, поліцейські, рятувальники та нацгвардійці у ході проведення тактико-спеціальних навчань відпрацювали алгоритм спільних дій під час забезпечення публічної безпеки на виборах.

Навчання пройшли на базі Тренінгового центру ГУНП у Волинській області, що у селі Сокиричі. Повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига провів інструктаж для учасників навчань та зазначив, що під час забезпечення виборчого процесу між усіма підрозділами повинна бути повна взаємодія та координація всіх дій.
Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО

«Навчання проводяться з метою готовності особового складу до реагування на правопорушення, відпрацювання алгоритму дій усіх підрозділів, а також порядку документування різних правопорушень на виборах», – розповів Петро Шпига, начальник Головного управління Нацполіції.
Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО

Поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та рятувальники відпрацювали комплекс спільних дій у разі виникнення порушень законодавства України під час виборів. Зокрема, дії особового складу правоохоронців під час блокування виборчої дільниці, виявлення небезпечного предмету в місці проведення голосування, а також реагування на різні позаштатні ситуації.
Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО

За результатами відпрацювання керівники структурних підрозділів ГУНП в області провели аналіз дій правоохоронців у змодельованих ситуаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, поліція, навчання, правопорушення, правоохоронці, порядок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію
Сьогодні, 03:13
Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 02:49
Помер перший бас-гітарист гурту Queen
Сьогодні, 01:17
У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Вибори на Волині: повідомили, де найбільше порушують законодавство Вибори на Волині: повідомили, де найбільше порушують законодавство
11 лютий, 13:46
Вибори до волинських ОТГ пройшли спокійно, - поліція Вибори до волинських ОТГ пройшли спокійно, - поліція
25 грудень, 2018, 07:18
Все спокійно, - волинська поліція про великодню ніч Все спокійно, - волинська поліція про великодню ніч
08 квітень, 2018, 14:00
У Великодню ніч на Волині працюватимуть 700 правоохоронців У Великодню ніч на Волині працюватимуть 700 правоохоронців
07 квітень, 2018, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинському вишу дадуть 7 мільйонів євро на тепломодернізацію
Сьогодні, 03:13
 0
Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 02:49
 0
Помер перший бас-гітарист гурту Queen
Сьогодні, 01:17
 0
У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
 0
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8