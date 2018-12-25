Волинські правоохоронці провели спільні навчання, аби забезпечити правопорядок під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 02:49
У середу, 6 березня, поліцейські, рятувальники та нацгвардійці у ході проведення тактико-спеціальних навчань відпрацювали алгоритм спільних дій під час забезпечення публічної безпеки на виборах.
Навчання пройшли на базі Тренінгового центру ГУНП у Волинській області, що у селі Сокиричі. Повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига провів інструктаж для учасників навчань та зазначив, що під час забезпечення виборчого процесу між усіма підрозділами повинна бути повна взаємодія та координація всіх дій.
«Навчання проводяться з метою готовності особового складу до реагування на правопорушення, відпрацювання алгоритму дій усіх підрозділів, а також порядку документування різних правопорушень на виборах», – розповів Петро Шпига, начальник Головного управління Нацполіції.
Поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та рятувальники відпрацювали комплекс спільних дій у разі виникнення порушень законодавства України під час виборів. Зокрема, дії особового складу правоохоронців під час блокування виборчої дільниці, виявлення небезпечного предмету в місці проведення голосування, а також реагування на різні позаштатні ситуації.
За результатами відпрацювання керівники структурних підрозділів ГУНП в області провели аналіз дій правоохоронців у змодельованих ситуаціях.
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Навчання пройшли на базі Тренінгового центру ГУНП у Волинській області, що у селі Сокиричі. Повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига провів інструктаж для учасників навчань та зазначив, що під час забезпечення виборчого процесу між усіма підрозділами повинна бути повна взаємодія та координація всіх дій.
«Навчання проводяться з метою готовності особового складу до реагування на правопорушення, відпрацювання алгоритму дій усіх підрозділів, а також порядку документування різних правопорушень на виборах», – розповів Петро Шпига, начальник Головного управління Нацполіції.
Поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та рятувальники відпрацювали комплекс спільних дій у разі виникнення порушень законодавства України під час виборів. Зокрема, дії особового складу правоохоронців під час блокування виборчої дільниці, виявлення небезпечного предмету в місці проведення голосування, а також реагування на різні позаштатні ситуації.
За результатами відпрацювання керівники структурних підрозділів ГУНП в області провели аналіз дій правоохоронців у змодельованих ситуаціях.
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