У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

Юлії Тимошенко вартість одного голосу волинського виборця оцінили у 1443 гривні.



Таку інформацію на своїй сторінці у Юрій Луценко.



Зокрема він повідомив, що Гепрокуратура вилучила план спецпроекту по підкупу виборців у кількох регіонах, в тому числі й на Волині.



Так, Юрій Луценко повідомив, що в середу, 6 березня ГПУ і ДБР разом з СБУ затримали двох осіб, які шантажували і пропонували 5 мільйонів гривень за зняття кандидата в Президенти Юрія Тимошенка. Водночас Юрій Луценко назвав і "відповідального" за підкуп виборців.



«На сьогодні ми маємо докази, що координував цю операцію народний депутат фракції «Батьківщина» В. Дубіль. Це той самий депутат, який організував мережу (у тому числі з російських політтехнологів, які красуються на з‘їзді Батьківщини на фоні воїнів АТО) для підкупу виборців за голосування за свого кандидата», – написав Юрій Луценко.



Окрім цього, він опублікував світлини коштів, які передбачались для реалізації операції з підкупу виборців.



«Також ми вилучили план спецпроекту по підкупу по 45 тис виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатів Батьківщини в першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану - 1,67 міліарда грн!!! Пан Дубіль - недоторканний. Ми звичайно спробуємо отримати від ВР зняття його імунітету. Але головне- не це. В 1918 році Москва перемогла нас через п‘яту колону. Тепер питання, чи зможе Кремль зробити це ще раз?», – йдеться у дописі.

















































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У штабі кандидата в Президентивартість одного голосу волинського виборця оцінили у 1443 гривні.Таку інформацію на своїй сторінці у facebook оприлюднив Генеральний прокурор УкраїниЗокрема він повідомив, що Гепрокуратура вилучила план спецпроекту по підкупу виборців у кількох регіонах, в тому числі й на Волині.Так, Юрій Луценко повідомив, що в середу, 6 березня ГПУ і ДБР разом з СБУ затримали двох осіб, які шантажували і пропонували 5 мільйонів гривень за зняття кандидата в Президенти. Водночас Юрій Луценко назвав і "відповідального" за підкуп виборців.«На сьогодні ми маємо докази, що координував цю операцію народний депутат фракції «Батьківщина»Це той самий депутат, який організував мережу (у тому числі з російських політтехнологів, які красуються на з‘їзді Батьківщини на фоні воїнів АТО) для підкупу виборців за голосування за свого кандидата», – написав Юрій Луценко.Окрім цього, він опублікував світлини коштів, які передбачались для реалізації операції з підкупу виборців.«Також ми вилучили план спецпроекту по підкупу по 45 тис виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатів Батьківщини в першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану - 1,67 міліарда грн!!! Пан Дубіль - недоторканний. Ми звичайно спробуємо отримати від ВР зняття його імунітету. Але головне- не це. В 1918 році Москва перемогла нас через п‘яту колону. Тепер питання, чи зможе Кремль зробити це ще раз?», – йдеться у дописі.

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