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У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО
У штабі кандидата в Президенти Юлії Тимошенко вартість одного голосу волинського виборця оцінили у 1443 гривні.

Таку інформацію на своїй сторінці у facebook оприлюднив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Зокрема він повідомив, що Гепрокуратура вилучила план спецпроекту по підкупу виборців у кількох регіонах, в тому числі й на Волині.

Так, Юрій Луценко повідомив, що в середу, 6 березня ГПУ і ДБР разом з СБУ затримали двох осіб, які шантажували і пропонували 5 мільйонів гривень за зняття кандидата в Президенти Юрія Тимошенка. Водночас Юрій Луценко назвав і "відповідального" за підкуп виборців.

«На сьогодні ми маємо докази, що координував цю операцію народний депутат фракції «Батьківщина» В. Дубіль. Це той самий депутат, який організував мережу (у тому числі з російських політтехнологів, які красуються на з‘їзді Батьківщини на фоні воїнів АТО) для підкупу виборців за голосування за свого кандидата», – написав Юрій Луценко.

Окрім цього, він опублікував світлини коштів, які передбачались для реалізації операції з підкупу виборців.

«Також ми вилучили план спецпроекту по підкупу по 45 тис виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатів Батьківщини в першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану - 1,67 міліарда грн!!! Пан Дубіль - недоторканний. Ми звичайно спробуємо отримати від ВР зняття його імунітету. Але головне- не це. В 1918 році Москва перемогла нас через п‘яту колону. Тепер питання, чи зможе Кремль зробити це ще раз?», – йдеться у дописі.
У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО


У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО


У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО


У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО

У штабі Тимошенко для підкупу волинських виборців передбачили 369,2 мільйона гривень, – Генпрокуратура. ФОТО


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Теги: вибори, підкуп, виборці, Тимошенко, Луценко, генпрокуратура
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Коментарі 1
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Це та скотиняка, в якої декларація не містить ніякої інформації про її статки.
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