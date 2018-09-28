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Відійшов у вічність відомий волинський журналіст

Відійшов у вічність відомий волинський журналіст
В четвер, 7 березня, після тривалої хвороби помер відомий волинський журналіст Роман Флішаровський.

Майже 50 років свого життя Роман Олександрович працював у газеті «Волинь», - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Луцька міська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття родині та близьким Романа Флішаровського.

Нехай його душа упокоїться там, де праведні спочивають.

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Теги: журналіст, смерть, Роман Флішаровський, газета Волинь
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