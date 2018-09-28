Відійшов у вічність відомий волинський журналіст
Сьогодні, 21:52
В четвер, 7 березня, після тривалої хвороби помер відомий волинський журналіст Роман Флішаровський.
Майже 50 років свого життя Роман Олександрович працював у газеті «Волинь», - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Луцька міська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття родині та близьким Романа Флішаровського.
Нехай його душа упокоїться там, де праведні спочивають.
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Майже 50 років свого життя Роман Олександрович працював у газеті «Волинь», - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Луцька міська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття родині та близьким Романа Флішаровського.
Нехай його душа упокоїться там, де праведні спочивають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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