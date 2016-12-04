У Луцьку розбиралися, чому довкола президентських виборів виник такий ажіотаж





Відтак, перший ефір нового сезону ток-шоу "Протилежний Погляд" присвятили саме цій темі. Прем'єра відбулася у четвер, 7 березня, на "12 каналі", - пише



Програму планували провести у формі дебатів, однак багато регіональних представників кандидатів в президенти відмовилися від участі. Отож, гостями були представник кандидата в президенти Руслана Кошулинського Анатолій Вітів, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця, експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингу Михайло Наход.



Упродовж програми обговорювали виборчі програми кандидатів, а також скандали навколо передвиборчих перегонів. Також порушували теми корупції, релігії, розмитнення автомобілів та війни на Сході.



Окрім того, гості студії пояснили, які повноваження має Президент і чому такий ажіотаж навколо майбутніх виборів.



"Посада Президента України є найвпливовішою в державі. Хоч Україна є парламентсько-президентькою республікою, роль Президента є домінуючою і визначальною. Адже Президент визначає оборонну політику, зовнішню політику, політику в сфері правоохоронних органів, тому і є такий ажіотаж", – пояснив Михайло Наход.







Він також додав, що економічна, гуманітарна політика, тарифи, ціни – це на 90 % відповідальність Кабміну і Верховної Ради.



"Президент також має своїх представників від області до району, а це повний механізм впливу на місцевих органах влади. Також Президент має вплив на різні структури", – додав Анатолій Вітів.







Натомість Юрій Моклиця бачить причину в Росії.







"Я би шукав корінь цієї ситуації в чинному протистоянні Україні і Росії. Росія – це відвертий агресор. І те, що зараз відбуваються зміни на дипломатичному і військовому рівнях, йде дуже в спротив до Росії. І от Росія цей ажіотаж і створює штучно", – зазначив Юрій Моклиця.





Нагадаємо: тепер ток-шоу виходитиме на "12 каналі" щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До виборів Президента України залишилося трохи більше ніж три тижні.Відтак, перший ефір нового сезону ток-шоу "Протилежний Погляд" присвятили саме цій темі. Прем'єра відбулася у четвер, 7 березня, на "12 каналі", - пише ІА "Конкурент" Програму планували провести у формі дебатів, однак багато регіональних представників кандидатів в президенти відмовилися від участі. Отож, гостями були представник кандидата в президенти, керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку", експерт, політолог, голова Центру політичного аналізу та консалтингуУпродовж програми обговорювали виборчі програми кандидатів, а також скандали навколо передвиборчих перегонів. Також порушували теми корупції, релігії, розмитнення автомобілів та війни на Сході.Окрім того, гості студії пояснили, які повноваження має Президент і чому такий ажіотаж навколо майбутніх виборів."Посада Президента України є найвпливовішою в державі. Хоч Україна є парламентсько-президентькою республікою, роль Президента є домінуючою і визначальною. Адже Президент визначає оборонну політику, зовнішню політику, політику в сфері правоохоронних органів, тому і є такий ажіотаж", – пояснив Михайло Наход.Він також додав, що економічна, гуманітарна політика, тарифи, ціни – це на 90 % відповідальність Кабміну і Верховної Ради."Президент також має своїх представників від області до району, а це повний механізм впливу на місцевих органах влади. Також Президент має вплив на різні структури", – додав Анатолій Вітів.Натомість Юрій Моклиця бачить причину в Росії."Я би шукав корінь цієї ситуації в чинному протистоянні Україні і Росії. Росія – це відвертий агресор. І те, що зараз відбуваються зміни на дипломатичному і військовому рівнях, йде дуже в спротив до Росії. І от Росія цей ажіотаж і створює штучно", – зазначив Юрій Моклиця.Нагадаємо: тепер ток-шоу виходитиме на "12 каналі" щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.

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