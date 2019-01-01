Помер перший бас-гітарист гурту Queen

Майк Гроз, повідомив барабанщик групи Роджер Тейлор.



“Так сумно почути про мого старого друга Майка Гроза, якого я вперше почув у групі під назвою The Individuals, коли ми ще були в школі. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром”, – написав Тейлор на своїй сторінці в Facebook, – пише



Наразі невідомо, що стало причиною смерті та де помер музикант.



Майк Гроуз приєднався до Queen в 1970 році, він пробув у складі групи кілька місяців, зігравши на трьох концертах. На той момент в групі вже був Фредді Меркьюрі та Брайан Мей. У лютому 1971 року в колектив прийшов новий бас-гітарист – Джон Дікон.



До слова, 4 березня стало відомо про те, що Соліст гурту The Prodigy Кіт Флінт помер на 50 році життя.



А у Лос-Анджелесі (США) Люк Перрі. Він потрапив до лікарні 27 лютого, а через кілька днів впав у кому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 6-го березня, помер перший бас-гітарист легендарного британського рок-гурту Queen, повідомив барабанщик групи“Так сумно почути про мого старого друга Майка Гроза, якого я вперше почув у групі під назвою The Individuals, коли ми ще були в школі. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром”, – написав Тейлор на своїй сторінці в Facebook, – пише Прямий Наразі невідомо, що стало причиною смерті та де помер музикант.Майк Гроуз приєднався до Queen в 1970 році, він пробув у складі групи кілька місяців, зігравши на трьох концертах. На той момент в групі вже бувта. У лютому 1971 року в колектив прийшов новий бас-гітарист –До слова, 4 березня стало відомо про те, що Соліст гурту The ProdigyА у Лос-Анджелесі (США) після важкого інсульту помер актор. Він потрапив до лікарні 27 лютого, а через кілька днів впав у кому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію