Жителі села на Волині хочуть повернути його радянську назву. ФОТО. ВІДЕО





Жителі села, яке назвали в честь загиблого місцевого жителя Петра Сусваля, вимагають у місцевої влади повернути назву Жовтневе та пов’язують її із назвою місяця – жовтня. Про це пише



Питання підняли 6-го березня під час звіту голови громади та заступника з фінансових питань. Однак ще на початку зборів із словом виступив батько загиблого Остап Сусваль.







Чоловік кілька разів наголосив, що хоче перейменування, адже не дозволить паплюжити його прізвище та нагадав інцидент, коли після перейменування села вчепили вивіску “Сусваль”, яку в перші дні знищили.



На зборах був присутнім голова Володимир-Волинської райради Роман Гук, адже в жовні 2017 року депутатський корпус райради прийняв рішення залишити нову назву.



“У нас в країні йде війна, і село назване в честь Героя, який загинув захищаючи нас, вважаю зараз недоцільно перейменовувати. Рекомендую завершити перейменування і прийняти нову назву”, – сказав Гук.





Слова голови райради викликали хвилю обурення. Жителі вимагали повернути назву “Жовтневе” та казали, що не вважають її комуністичною. Один з присутніх чоловіків вимагав, щоб від місцевої влади надіслали лист зі витребували пояснити слово “Жовтневе” і чому його пов’язують із комуністичним режимом.



Жителі села як аргумент наводили, те що в країні багато назв вулиць ще не пройшли декомунізації. Після години суперечок, не дійшовши порозуміння, місцеві жителі покинули збори, з вимогою, щоб місцева влада взяла на себе обов’язок повернути назву села.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сусваль Оваднівської ОТГ вкотре підняли питання щодо перейменування населеного пункту.Жителі села, яке назвали в честь загиблого місцевого жителя, вимагають у місцевої влади повернути назву Жовтневе та пов’язують її із назвою місяця – жовтня. Про це пише "БУГ" Питання підняли 6-го березня під час звіту голови громади та заступника з фінансових питань. Однак ще на початку зборів із словом виступив батько загиблогоЧоловік кілька разів наголосив, що хоче перейменування, адже не дозволить паплюжити його прізвище та нагадав інцидент, коли після перейменування села вчепили вивіску “Сусваль”, яку в перші дні знищили.На зборах був присутнім голова Володимир-Волинської райради, адже в жовні 2017 року депутатський корпус райради прийняв рішення залишити нову назву.“У нас в країні йде війна, і село назване в честь Героя, який загинув захищаючи нас, вважаю зараз недоцільно перейменовувати. Рекомендую завершити перейменування і прийняти нову назву”, – сказав Гук.Слова голови райради викликали хвилю обурення. Жителі вимагали повернути назву “Жовтневе” та казали, що не вважають її комуністичною. Один з присутніх чоловіків вимагав, щоб від місцевої влади надіслали лист зі витребували пояснити слово “Жовтневе” і чому його пов’язують із комуністичним режимом.Жителі села як аргумент наводили, те що в країні багато назв вулиць ще не пройшли декомунізації. Після години суперечок, не дійшовши порозуміння, місцеві жителі покинули збори, з вимогою, щоб місцева влада взяла на себе обов’язок повернути назву села.

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