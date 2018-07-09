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Правила є, а майданчиків – немає: де лучанам вигулювати собак. ВІДЕО

Правила є, а майданчиків – немає: де лучанам вигулювати собак. ВІДЕО
З початку року інспектори муніципальної варти склали 4 адміністративні протоколи за вигул собак у невстановлених місцях. За 2018 таких порушень зафіксували 54.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

"Дуже часто інспектори департаменту муніципальної варти виявляють власників тварин, які навмисно, або несвідомо порушують правила вигулу собак. Тобто вони з ними гуляють у невстановлених для цього місцях: прибудинкові території, зелені зони, дитячі майданчики", - повідомила керівник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Юлія Гоголь.

За це власник тварими зобов'язаний сплатити штраф до 51 гривні, а для посадових осіб - до 85 гривень. Якщо ж порушника спіймали вдруге, то він знову сплатить штраф, але у нього заберуть тварину.

У парку Героїв Майдану та Небесної Сотні з ініціативи лучан створили майданчик для вигулу собак. Проте власники собак нарікають, що для міста треба більше таких майданчиків.

"Якщо людина живе на ЛПЗ, то вона ж не буде сюди їздити, щоб собаку вигуляти, правда?", - каже лучанка Лілія.

Відтак, питання щодо майданчиків для вигулу собак у місті лишається відкритим.


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Теги: собака, вигул, майданчик, штраф, протокол
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