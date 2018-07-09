Правила є, а майданчиків – немає: де лучанам вигулювати собак. ВІДЕО





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"Дуже часто інспектори департаменту муніципальної варти виявляють власників тварин, які навмисно, або несвідомо порушують правила вигулу собак. Тобто вони з ними гуляють у невстановлених для цього місцях: прибудинкові території, зелені зони, дитячі майданчики", - повідомила керівник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Юлія Гоголь.



За це власник тварими зобов'язаний сплатити штраф до 51 гривні, а для посадових осіб - до 85 гривень. Якщо ж порушника спіймали вдруге, то він знову сплатить штраф, але у нього заберуть тварину.



У парку Героїв Майдану та Небесної Сотні з ініціативи лучан створили майданчик для вигулу собак. Проте власники собак нарікають, що для міста треба більше таких майданчиків.



"Якщо людина живе на ЛПЗ, то вона ж не буде сюди їздити, щоб собаку вигуляти, правда?", - каже лучанка Лілія.



Відтак, питання щодо майданчиків для вигулу собак у місті лишається відкритим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року інспектори муніципальної варти склали 4 адміністративні протоколи за вигул собак у невстановлених місцях. За 2018 таких порушень зафіксували 54.Йдеться в сюжеті 12 каналу "Дуже часто інспектори департаменту муніципальної варти виявляють власників тварин, які навмисно, або несвідомо порушують правила вигулу собак. Тобто вони з ними гуляють у невстановлених для цього місцях: прибудинкові території, зелені зони, дитячі майданчики", - повідомила керівник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом містаЗа це власник тварими зобов'язаний сплатити штраф до 51 гривні, а для посадових осіб - до 85 гривень. Якщо ж порушника спіймали вдруге, то він знову сплатить штраф, але у нього заберуть тварину.У парку Героїв Майдану та Небесної Сотні з ініціативи лучан створили майданчик для вигулу собак. Проте власники собак нарікають, що для міста треба більше таких майданчиків."Якщо людина живе на ЛПЗ, то вона ж не буде сюди їздити, щоб собаку вигуляти, правда?", - каже лучанкаВідтак, питання щодо майданчиків для вигулу собак у місті лишається відкритим.

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