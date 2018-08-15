Одна рука на кермі, а інша – з телефоном: лучани нарікають на маршрутника-базіку. ВІДЕО





Про це на платформі Роман Савчук.



“Сьогодні, 7 березня, в районі 12:15 водій маршрутного таксі №1 держ номер АС9723ВО розмовляв по мобільному телефону від зупинки біля Глобуса до кінцевої біля ЛРЗ “Мотор”, зауваження від пасажира проігнорував і продовжував рух створюючи своїми діями аварійну ситуацію. Сподіваюся на прийняті реальні рішення, а не просто проведення виховної бесіді адже це грубе порушення ПДР”, – зазначив Роман Савчук.



Окрім того, дописувач опублікував відео, на якому зафіксував і водія-порушника, і його мобільний телефон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин просить покарати водія маршрутки №1, який за кермом розмовляв по телефону.Про це на платформі “Відкрите місто” написав“Сьогодні, 7 березня, в районі 12:15 водій маршрутного таксі №1 держ номер АС9723ВО розмовляв по мобільному телефону від зупинки біля Глобуса до кінцевої біля ЛРЗ “Мотор”, зауваження від пасажира проігнорував і продовжував рух створюючи своїми діями аварійну ситуацію. Сподіваюся на прийняті реальні рішення, а не просто проведення виховної бесіді адже це грубе порушення ПДР”, – зазначив Роман Савчук.Окрім того, дописувач опублікував відео, на якому зафіксував і водія-порушника, і його мобільний телефон.

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