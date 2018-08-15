Одна рука на кермі, а інша – з телефоном: лучани нарікають на маршрутника-базіку. ВІДЕО
07 березень, 23:34
Лучанин просить покарати водія маршрутки №1, який за кермом розмовляв по телефону.
Про це на платформі “Відкрите місто” написав Роман Савчук.
“Сьогодні, 7 березня, в районі 12:15 водій маршрутного таксі №1 держ номер АС9723ВО розмовляв по мобільному телефону від зупинки біля Глобуса до кінцевої біля ЛРЗ “Мотор”, зауваження від пасажира проігнорував і продовжував рух створюючи своїми діями аварійну ситуацію. Сподіваюся на прийняті реальні рішення, а не просто проведення виховної бесіді адже це грубе порушення ПДР”, – зазначив Роман Савчук.
Окрім того, дописувач опублікував відео, на якому зафіксував і водія-порушника, і його мобільний телефон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі “Відкрите місто” написав Роман Савчук.
“Сьогодні, 7 березня, в районі 12:15 водій маршрутного таксі №1 держ номер АС9723ВО розмовляв по мобільному телефону від зупинки біля Глобуса до кінцевої біля ЛРЗ “Мотор”, зауваження від пасажира проігнорував і продовжував рух створюючи своїми діями аварійну ситуацію. Сподіваюся на прийняті реальні рішення, а не просто проведення виховної бесіді адже це грубе порушення ПДР”, – зазначив Роман Савчук.
Окрім того, дописувач опублікував відео, на якому зафіксував і водія-порушника, і його мобільний телефон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Одна рука на кермі, а інша – з телефоном: лучани нарікають на маршрутника-базіку. ВІДЕО
07 березень, 23:34
Правила є, а майданчиків – немає: де лучанам вигулювати собак. ВІДЕО
07 березень, 23:04
Жителі села на Волині хочуть повернути його радянську назву. ФОТО. ВІДЕО
07 березень, 22:36